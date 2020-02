Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci chtějí zavést dotace pro vojenské státní podniky

Část poslanců chce v novele zákona o zajišťování obrany ČR pěti státním podnikům, které se podílejí na obraně země, umožnit zvýšení kmenového jmění a získání dotací z rozpočtu na nepodnikatelskou činnost. Dotace by neměly převýšit deset milionů korun ročně.

Novelu podepsaly více než tři desítky zákonodárců z pěti poslaneckých klubů. »Návrh zákona směřuje k posílení obranyschopnosti České republiky zejména prostřednictvím poskytnutí zákonných finančních nástrojů pro podporu nepodnikatelské činnosti státních podniků v zakladatelské působnosti ministerstva obrany,« uvedli autoři v důvodové zprávě.

Jde o podniky VOP CZ na Novojičínsku a LOM v Praze, které se věnují opravám pozemní a letecké vojenské techniky, a také Vojenské lesy a statky ČR, Vojenský technický ústav a Vojenský výzkumný ústav.

»Státní podnik působící v rámci tržního prostředí může být ve svém postavení znevýhodněn tím, že naplňuje strategické a bezpečnostních zájmy státu v oblasti obrany státu,« zdůvodnili poslanci potřebnost změny.

Platná rozpočtová pravidla podle nich neumožňují těmto podnikům poskytovat dotace na »nepodnikatelskou činnost vykonávanou ve veřejném zájmu, tj. zvyšování obranyschopnosti státu«.

»Vždy jsme tvrdili, že vystavit státní podniky a zvlášť ty, které mají strategický význam, tedy ty, které zajišťují například potřeby pro obranu, normálnímu konkurenčnímu prostředí, je naprostý nesmysl a že to v konečném důsledku může mít obrovské dopady, může to ohrozit obranyschopnost a navíc to bude stát šílené peníze,« řekl našemu listu stínový ministr obrany za KSČM, místopředseda sněmovního výboru pro obranu Alexander Černý, který je pod předlohou spolu se svým stranickým kolegou, stínovým ministrem vnitra za KSČM, místopředsedou bezpečnostního výboru Zdeňkem Ondráčkem také podepsán.

Resort obrany může vyžadovat zvláštní zacházení

Černý proto ocenil, že nyní dostal tento návrh podporu i z řad pravicových poslanců. »Jsem rád, že konečně přišli i pravicoví kolegové zejména ve výboru pro obranu na to, že například transparentnost, veřejné zakázky a podobně je sice pěkná věc, ale resort obrany a v některých případech i vnitra může vyžadovat naprosto jiné zvláštní zacházení,« vysvětlil Černý hlavní důvod, proč komunističtí poslanci podporují tuto novelu a proč se také stali jejími spoluautory.

Poslanci poukazují na to, že státní podniky patřící pod ministerstvo obrany, jsou povinny vykonávat i další činnosti, které jsou nezbytné pro zajišťování obrany ČR a které podnikatelský charakter nemají. Jedná se například o držení nemovité infrastruktury, kterou jsou objekty důležité pro obranu státu. Mají také povinnosti z důvodu držení kapacit pro krizové stavy, péči o objekty ve specifických podmínkách při výcviku a činnosti armády, zajištění nezbytné výzkumné a vývojové kapacity, uspokojování potřeb armády v oblasti zkušebnictví vojenské techniky atd. Podle poslanců je zřejmé, že tyto služby není možné efektivně a bez narušení pokrýt prostřednictvím tržních mechanismů podnikatelskými subjekty.

V zakládacích listinách podniků chtějí poslanci výslovně uvést seznam jimi spravovaného majetku, který slouží k zajišťování obrany a nelze použít k podnikatelské činnosti. »Seznamy budou moci obsahovat pouze pozemky a stavby,« uvedli poslanci. O tento majetek by si podniky mohly navýšit základní jmění.

(jad)