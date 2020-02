Nemocnice Rumburk. FOTO - Haló noviny

Bubeníček: Šluknovský výběžek nemocnici potřebuje

O případném převzetí Lužické nemocnice v Rumburku Krajskou zdravotní (KZ) rozhodne podle ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) krajská rada a zastupitelé. Bude záležet na ceně budov, kraj podle něj nepotřebuje všechny.

Novinářům to po jednání řekl na ministerstvu zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že odkoupit v insolvenčním řízení ji může i soukromý subjekt. Ministerstvo ale podle něho nemá informace o tom, že by nějaký další zájemce byl. Nemocnice je od srpna v insolvenci, předtím ji provozovalo město Rumburk.

V první řadě si je podle Bubeníčka třeba uvědomit, že Ústecký kraj tuto situaci nezavinil, nikdy nebyl vlastníkem Lužické nemocnice, bylo to město Rumburk a kraj se pouze dnes snaží přispět ke stabilizaci situace. »Všichni jsme si vědomi, že Šluknovský výběžek potřebuje zachovat nějakou funkční nemocnici. Kdyby přišla zima a napadl sníh, tak se vzdálenosti okamžitě prodlužují,« řekl hejtman. S ministrem a největší zdravotní pojišťovnou VZP dohodli postup, který posoudí rada a zastupitelé. »Pokud by byla vůle zastupitelů, tak by v nějaké omezené míře byla činnost v Lužické nemocnici obnovená,« dodal.

»Domluvili jsme se na tom, že by měla být zachována interní péče, chirurgie, nějaké základní ambulance a ošetřovatelská péče,« řekl po jednání ministr Vojtěch. Se závažnějšími případy by pak pacienti byli převáženi do Děčína nebo Ústí nad Labem.

Podle ministra by kraj nemocnici získal očištěnou od předchozích dluhů, které před zahájením insolvence byly v desítkách milionů korun. »Probíhá insolvenční řízení a nemocnice bude oceněna a nabídnuta k prodeji bez dluhů, což si myslím, že je pro kraj výhodná pozice,« řekl novinářům. Zapojení kraje a KZ považuje ministr za jediné životaschopné a logické řešení. Na dotaz ČTK upřesnil, že ale není možné zabránit tomu, aby se o koupi nemocnice ucházeli i další zájemci. O žádných však neví.

Oldřich Bubeníček (KSČM).

Zachovat chod nemocnice pro občany

Nyní bude podle Bubeníčka záležet na tom, s jakými požadavky přijde insolvenční správkyně na odkup budov. »Všechny budovy nepotřebujeme, stačily by nám ty, které potřebujeme k zajištění omezené péče,« dodal. Město investovalo za posledních 15 let do zařízení zhruba 200 milionů. Kraj podle něj přispěl nemocnici 4,5 milionu korun, aby byla zajištěná péče aspoň v lednu, za což ho podle Bubeníčka vyšetřuje ministerstvo vnitra, jestli byly peníze vydané oprávněně.

V jakém časovém horizontu by mohlo být o osudu nemocnice jasno, zatím nedokázal říct. Zatím to podle něj stojí na tom, že ještě není oceněn majetek, původně to mělo být do půlky února, nyní se mluví až o březnu. »Budeme se ale snažit, aby chod Lužické nemocnice zůstal zachovaný, i když to nebude v takovém rozsahu jako to bylo zhruba před třemi lety,« uvedl Bubeníček.

S insolvenční správkyní chce jednat příští týden. »Uvidíme, jestli bude možnost nějaké licitace,« doplnil. Dalším problémem bude podle něj personál. »V tuto chvíli je tam omezený počet lékařů a sester, někteří odešli pracovat do okolních nemocnic nebo do německého města Sebnitz,« řekl. Bubeníček ale doufá, že je možnost práce v místě bydliště po obnovení provozu nemocnice naláká zpět.

»Všichni bychom si měli uvědomit, že Šluknovský výběžek nemocnici potřebuje, jinak by lidé museli jezdit desítky kilometrů, bohužel nejdříve se bude třeba domluvit, poté budeme muset zajistit personál, ale jsou to naši občané Ústeckého kraje, tak se budeme snažit o to, aby zatím v nějaké omezené podobě zůstala ta činnost nemocnice zachována,« dodal Bubeníček.

