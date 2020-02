Voráček přispěl k vítězství »Letců«

V pondělním programu NHL se bodově prosadili dva čeští hokejisté. Útočník Jakub Voráček asistencí pomohl Philadelphii k výhře 4:1 nad Floridou. Nahrávka obránce Michala Kempného neodvrátila porážku Washingtonu. Capitals podlehli New York Islanders 3:5 a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Devětadvacetiletý Kempný bodoval po deseti duelech, naposledy se prosadil 8. ledna právě proti Philadelphii.

Philadelphia v bitvě týmů bojujících o postup do play off porazila Floridu 4:1 a posunula se na sedmé místo Východní konference. Panthers prohráli počtvrté za sebou a jsou desátí. Florida se dostala ve čtvrté minutě zásluhou Mackenzieho Weegara do vedení, ale poté už se prosazovali pouze hráči Flyers. Asistenci na vítěznou trefu Jamese van Riemsdyka ze 26. minuty si připsal Voráček. Kladenský rodák bodoval podruhé za sebou a připsal si 43. bod v sezoně.

Islanders od začátku zaskočili Washington a po první části vedli 3:1. Úvodní dvě branky duelu vstřelil mladý kanadský útočník Anthony Beauvillier. Za Capitals snížil nejproduktivnější bek soutěže John Carlson, jenž zaznamenal už 67. bod v sezoně, ale Islanders ještě do konce třetiny získali dvoubrankový náskok zpět.

V polovině zápasu zásluhou branky Jordana Eberleho vedli Islanders už 5:1 a dobře rozehraný zápas již nepustili. Washington zvládl díky gólům Larse Ellera, u něhož asistoval Kempný, a T. J. Oshieho pouze snížit na konečných 3:5.

Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin neskóroval podruhé za sebou. Kapitánovi Capitals tak stále chybí dvě branky k tomu, aby jako osmý hráč v dějinách překonal hranici 700 gólů v základní části NHL. Historické tabulky vede s 894 brankami Wayne Gretzky.

