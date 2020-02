Anonymní výzvy jsou jen důkazem osobní neschopnosti

Souhlasím se sobotním článkem (1. února – pozn. red.), který byl jakýmsi »slovem do vlastních řad«. Anonymní útok na všechny vedoucí představitele strany obsahující osobní invektivy je třeba, připojuji se k autoru článku, odsoudit. Komunisté v minulosti »nezakrývali svoji tvář« a ani se nebáli říci své názory. Proto jsme také předválečné komunisty obdivovali. Každá kampaň před volbami, a nás čeká dubnový sjezd, bývá hektická, protože mnozí, kteří si myslí, že jsou nedoceněni, najednou mají před sebou příležitost. Často nepřicházejí s novými nápady, jen sami se sebou a mnozí mohou »v honbě za novými tvářemi« jim dát svou podporu. Nová tvář dokáže přece zakrýt i »mou vlastní« dosavadní malou angažovanost a všechno, co jsem sám neudělal, je možné vyčíst i těm, kteří jsou nade mnou. Tak také vnímám obsah onoho zmíněného anonymu, který se také dostal až ke mně. Chápu ho jako pokus delegátům sjezdu vnutit názor, že noví lidé ve vedení strany, kteří nahradí ty, jež v anonymu autor »odhalil(a)« budou úspěšnější než dosavadní funkcionáři.

Nechci nikomu vnucovat své názory na politickou situaci v zemi, na příčiny, proč KSČM ztratila své postavení nejvýznamnější strany opozice a namísto patnácti procent získala v parlamentních volbách polovinu. Návrat do situace do doby třeba před deseti lety je však možný jen aktivní prací každého z nás. Jinak žádné vedení nemůže uspět. A to bohužel se nám nedaří. Už kdysi jsem napsal, že začít musíme sami u sebe, u svých rodin, ve svém okolí, a ne hledat příčiny jen ve vyšších stranických funkcionářích. Připomínám v té souvislosti, že přes pokles preferencí jsme dosáhli za posledních třicet let nejvíce, čeho jsme dosáhnout mohli. Nahoře, jak je zřejmé, se tedy pracovalo lépe než anonym je schopen připustit. Tím neomlouvám chyby a problémy, které každé vedení udělá, ať chce nebo nechce. Nikdo není neomylný, a jestli si pisatel onoho pamfletu myslí, že osobními změnami je možné přes noc snad dokonce i vyhrát volby, pak je to mírně řečeno naivnost.

Milan ŠPÁS