Vítěz vždycky pravdu má

Možná, že chování Donalda Trumpa poté, co ho jeho strana podržela při impeachmentovém procesu, tedy pokusu ho zbavit prezidentské funkce, znovu ukázalo jeho charakter. Jen připomenutí, oč šlo. Základem bylo podezření, že Kyjev, při návštěvě nového ukrajinského prezidenta ve Washingtonu, pomoc Spojených států podmínil šetřením korupce syna svého prezidentského protikandidáta Joea Bidena, jíž se měl dopustit na Ukrajině. Tam zmíněná kauza byla už vyřešena a nic prý nesvědčilo o korupčním jednání Huntera Bidena. Informace o tom se dostala na veřejnost. Následoval pak pokus odvolat prezidenta, protože jeho postup se hodnotil také jako určitý druh korupce. A opozice měla by, pokud by Trump byl skutečně odvolán, nabito k vítězství.

Trump ale vyhrál. Nikoli, že by měl pravdu. Než se všichni stačili však nadechnout, prezident je zaskočil. Zahájil období honby na čarodějnice, tedy na ty, kteří v celém problému potvrzovali fakta nesvědčící pro prezidenta. Jenže je po všem. Trump se už nemusí bát. Je tedy čas si to vypořádat s »pravdomluvnými«. A Trump jde na to skutečně z gruntu a odvolává, pokud mu to úřad dovolí, skoro na běžícím pásu. Pokud nedovolí a nemůže si to s nimi vypořádat hned, jsou jiné cesty, jak dotyčného znemožnit. I tady už nějaké kroky učinil.

A američtí voliči? O ně Trump nemusí mít strach. Každý správný Američan přece ví, že v jejich zemi nikdy nejde o pravdu, ale o to, jak se vyhnout nástrahám a zvítězit. Je úplně jedno, jakým způsobem. Vítěz je hodný obdivu, proč tedy nevolit vítěze? Takže v tom, pokud jde i o prezidentské volby máme jasno. Trumpovi kauza nepřitíží, spíše pomůže. Bude ovšem záležet na tom, jak dopadnou »diskusní televizní klání«, kdo bude lepší rétor či bude umět dát cílenější ránu tomu druhému pod pás. Program kandidátů je podružný, protože přece každému z nich jde o blaho Spojených států.

Jak se to všechno týká nás? V podstatě nijak. Je totiž jedno, kdo bude stát v čele Ameriky. I když to ovšem jedno není. V jejich systému nemůže však zvítězit nikdo, kdo by nebyl placen velkým kapitálem. Kdo místo show by nabídl program. Skutečný program, který by zlepšil život většiny Američanů. A je co v této zemi nabídnout, zemi zadlužené už »nad okraj«, zemi, kde je zaznamenáno nejvíce zločinů za rok, kde dosud jsou negramotní a lidé žijí stále ještě »na plechárně« hluboko pod hranicí chudoby, a zároveň je nejvíc miliardářů. Zemi, která si hraje na světového četníka a skutečně jím je, která se zapletla snad do všech současných a nedávných válek, která ke svému životu potřebuje víc nafty, než sama produkuje, a proto je schopna znásilnit kohokoli na světě.

A Trump? Je jenom produkt této země, který momentálně zvítězil. A pravda? O tu nejde. Jen o vítězství. A vítěz vždycky pravdu má.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice