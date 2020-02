Mike Pompeo. FOTO - wikimedia commons

Pompeo má Bulharsko za banánovou republiku

Americké velvyslanectví v bulharské metropoli Sofii přišlo začátkem února se šokující zprávou, USA ohlásí sankce vůči jednomu bulharskému občanovi kvůli korupci.

Jméno ambasáda neuvedla a tím rozjela hru »hádej, kdo to je«. Bulhaři se jí bavili dva dny. Odhadovali, kdo může Američany tak zajímat, když korupce je v zemi rozšířená natolik, že každý pátý Bulhar v anonymním sociologickém průzkumu přiznal, že poskytl úplatek. Komentátoři se předháněli v různých spekulacích, ale »netrefil« se nikdo. Po dvou dnech přišel s vysvětlením osobně americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Z korupce obvinil veřejnosti téměř neznámého soudce speciálního tribunálu Andona Mitalova a uvedl, že mu Spojené státy americké zakázaly vstup do země stejně jako členům jeho rodiny. Také mu chtěly obstavit majetek v USA, ovšem žádný nenašli.

Soudce Mitalov propustil na kauci Nikolaje Malinova, šéfa hnutí Rusofilové. Ten byl obviněn ze špionáže ve prospěch Ruska, podle bulharských médií se však obvinění hroutí pro nedostatek důkazů. Soudce proto ve skutečnosti neměl jinou možnost než obviněného propustit, nikoho to neudivilo, o soudcovo rozhodnutí se média téměř nezajímala. Asi ani Washington. Ten zpozorněl až poté, kdy se Malinov vydal do Moskvy, aby tam z rukou prezidenta Vladimira Putina převzal Medaili družby. To Pompea rozžhavilo. Na Twitteru napsal, že »Mitalov se zapletl do korupce tak, že se stal hrozbou pro nezávislost demokratických institucí«.

Jak uvedl bulvární deník blitz.bg Pompeova »vzletná« slova muselo americké ministerstvo objasnit, přeloženo do srozumitelné řeči Pompeo obvinil Mitalova z přijetí velkého úplatku od Malinova, který tak dosáhl propuštění. Bulharská generální prokuratura obratem oznámila, že o úplatku pro soudce jí není vůbec nic známo. Nicméně generální prokurátor Sotir Cacarov požádal inspekci Nejvyšší soudní rady o prošetření. Webová stránka novini.bg uvedla, že inspekce nenašla žádné přehmaty v práci Mitalova. Ovšem nechala si otevřená zadní dvířka, když uvedla, že nemá pravomoc posuzovat správnost soudního výroku.

Bulharská veřejnoprávní televize přinesla rozhovor s Malinovem, který prohlásil, že USA Bulharsko ponížily. »Toho soudce neznám, nikdy jsem ho neviděl, procedura propuštění na kauci nevyžadovala moji přítomnost,« prohlásil. »Je absolutně nepřijatelné, aby se USA pletly do bulharského soudnictví. K rozhodnutí neuvedly USA žádné důkazy, nejsou ani v mém obvinění ze špionáže. Ale ať jakkoli, zda jsem vinen či nikoli, rozhodne bulharský soud a ne americký ministr.«

Ke kauze se vyjadřují i politici, třeba spolupředseda Demokratické strany Bulharska Christo Ivanov prohlásil v televizi, že »jde o signál pro vládu, aby se nesnažila vystrkovat růžky z euroatlantického prostoru.« Politik se také svěřil, že pro něj osobně je počínání Pompea smutným signálem, že »Bulharsko považuje za banánovou republiku«.

Poslanec za vládnoucí Bulharskou socialistickou stranu Alexandr Simov prohlásil v televizi Nova: »Dva dny jsme hádali, s jakým jménem Američané přijdou. Doufali jsme, že to bude jméno nebo jména, o nichž v souvislosti s korupcí mluví celé Bulharsko, ale tahle jména se ani Američané neodvažují zveřejnit.«

Úplatkářské aféry čas od času propuknou kolem dodávek amerických zbraní bulharské armádě. Bulhaři kupují starší americkou techniku, bývá dodávána přes základnu v Kosovu. Jak na kosovské, tak americké i bulharské straně jsou podezření z korupce velice silná. Vyšetřování se sice vede, ale nikterak energicky. A trvá už dlouho, příliš dlouho na to, aby se na něco přišlo. Američané jednají podle hesla: »Nejspíš to jsou čubčí synové, ale naši čubčí synové.« Výrok je připisován prezidentu Franklinu Delano Rooseweltovi, měl ho pronést na adresu jihoamerických diktátorů. Americká politika se jím často řídí.

(pe)