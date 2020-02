Krást se nemá, tím méně v politice

Komunistická strana Čech a Moravy v poslední době přinesla spoustu témat a mnohá se úspěšně řeší, ať už změnou současných pravidel nebo prosazením nových. Trend některých politických subjektů je tendence přivlastnit si programové cíle KSČM, a to většinou ve fázi, kdy jsou si jisti jejich prosazením i podporou veřejnosti. Specialistou na toto jednání dříve byla ČSSD, které zdárně nově konkurují některé další politické strany. Například nově vzniklý subjekt Levice doslova opisuje i to, co bylo již v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na jednání předloženo poslanci KSČM. Vyprahlost vlastních programových témat je evidentní.

KSČM má jasnou pozici s dlouhodobě stabilním jasným cílem. Tím je zlepšení života občanů, a to všech věkových kategorií. Zaměření jednotlivých témat podporuje dlouhodobé projekty v oblastech nutných pro budoucnost. Podpora mladých a rodin s dětmi je zárukou, že příští generace budou dál zdárně rozvíjet představy, které dnes prosazujeme, ať už se jedná o životní prostředí, ochranu vody a zemědělské půdy, bytovou výstavbu, zvyšování důchodů, řešení exekucí, dostupnost zdravotní péče, podporu sportu. Především pro mladou generaci je mnohé z našich cílů prioritní.

Nelze tedy souhlasit s variantou, že vznik nových uskupení je záchranou pro levici. Tolerance současné vlády není bezmezný souhlas s její činností, ale především možnost realizovat ve větší míře náš program a tím pomoci lidem.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM