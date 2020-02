Člověk nevěří a nestačí se divit

V Evropském parlamentu probleskl nápad snížit spotřebu masa a mléčných výrobků. A jak na to? Jednoduše.

Chtějí takzvanou »spravedlivou cenu«. Nespravedlivá by patrně byla pro kupující, zvedla by totiž konečnou cenu o desítky korun na kilogram. Tento nápad by měl být schován v Zelené dohodě EU. Co na to naši občané? Nevěřícně kroutí hlavou a považují to za špatný vtip. Je drahá zelenina, maso a masné výrobky také podražily velmi významně. Víc už není možné tolerovat, nemusíme přece souhlasit se vším, co EU vyprodukuje ve své megalomanské moci. Zelení a socialisté v europarlamentu toto diskriminační opatření podpořili. Co na to ČSSD? Mlčení je podivný postoj. Je třeba se zamyslet nad každým takovým opatřením a to se zřetelem na producenty i spotřebitele. Problém je třeba řešit koncepčně. Doplácet na takováto opatření by neměli chovatelé, zpracovatelé, ale ani konečný zákazník.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny