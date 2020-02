Zpráva o stavu unie a v ČR

"Mainstream nás v minulých dnech opět seznámil se Zprávou o stavu unie, podle které jsou USA nejsilnější zemí v celé své historii. Světový četník svým vazalům vzkazuje, že jeho role vůdce a hegemona světového vývoje je neotřesitelná.

opomíjeny zůstávají jen fauly, kterých se každodenně americký »režim« dopouští vůči okolním nepohodlným státům v podobě zvyšujících se hospodářských sankcí a blokád, obchodních bariér a dalších nekalých metod. Jen čas ukáže, zda za vypuknutím koronaviru v Číně, která ve skutečnosti ekonomicky předběhla velkého bratra, můžou netopýři, nebo někdo jiný. Třešničkou na dortu zůstává vyvolávání občanských nepokojů prostřednictvím financovaných neziskových organizací ve státech, které nejsou loajální zájmům USA s cílem svrhnutí těchto režimů. V případě »nouze« vyvolání lokálních vojenských konfliktů k zajištění dalšího drancování přírodních zdrojů a surovin zdejších států.

Škoda, že nejsme také seznamováni se zprávou o stavu České republiky. Server Seznam.cz v těchto dnech publikoval reportáž Fotky: Orlík upustil vodu. A ukázalo se, co lidé naházeli do přehrady. Co takhle publikovat vyšetřovací zprávu z 90. let, kdy se u nás »čistilo podnikatelské prostředí«? Z doby, kdy spousta pohřešovaných »skončila« (nejen) právě na dnech přehrad. Zajímavým sdělením by byla také informace o nepřetržitém špehování všech občanů, vyšperkovaná o poslední pokus z dílny BIS v souvislosti se zakázkou na elektronické dálniční známky. Radostnější zprávou by nebyla ani informace o každodenní korupci v nejvyšších patrech vládnutí našeho státu, kdy nejtěžší by bylo zjistit, zda korupci vévodí resort obrany či resort jiný.

Naštěstí jsou předkládány občanům samé pozitivní zprávy! Ochrana demokracie a lidských práv je pojištěna Zákonem o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu z roku 1993, stejně jako vyčpělým účelovým lustračním zákonem. Poslanecké sněmovně se podařilo v loňském roce přijmout usnesení, podle kterého při privatizaci majetku státu v letech 1992 až 2005 došlo k řadě excesů, chyb a zločinů, které způsobily ČR a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun. Spravedlnost a právní prostředí má u nás ale navrch a tak podnikatelé typu Bakala můžou spát v klidu i nadále. Pro nastavení správného morálního ovzduší ve společnosti je důležitější pokračovat v akci Asanace, než v potrestání viníků (nejen) privatizace OKD. Republika ekonomicky rozkvétá každým dnem, tak proč brát vážně úvahy o reálném posunutí hranice odchodu do starobního důchodu a výše penzí.

Tiše (zatím) můžeme závidět Velké Británii, která přes odpor Evropské unie se vyprostila z tohoto uskupení a dala příklad k následování dalším jeho členským státům.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM