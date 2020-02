Strach z minulosti

Film za filmem chrlí »filmové ateliéry« České televize i Marhoulova Barrandova. Na všechno jsou granty, na všechno se seženou peníze. Filmová agitka za agitkou nás má utvrdit, jak hrůzné to bylo žít v minulém režimu, že díky Václavu Havlovi si žijeme, jak žijeme.

Nyní nás čeká film o Jiřině Štěpničkové, za sebou máme mnoho dílů seriálu Vyprávěj, hrůznou filmovou vzpomínku na faráře Toufara a jeho »pohybující se kříž«, »Tomana«, šoty o šlechtických rodech, jimž byly vzaty statky, zámky a hrady – pochopitelně komunisty - či různé pořady, jak to děsivé bylo »za bolševika«, kdy mnohé dámy nechtěly ani mít děti, protože rodit je do takového světa bylo snad proti přirozenosti.

Filmy o dnešku s podvody a bezvýchodností nejsou tématem, jemuž by bylo dobré se věnovat. Jen velmi přeslazené seriály na Nově, přesto, že jejich cílem není ukazovat současnost v jejích nahých rysech, a detektivky, které musí ukazovat lumpy a nejde to je hledat jen mezi estébáky, nás občas zavádějí do problémů současnosti. Ale nikoli do problémů chudoby, to jest života těch, kteří jsou dole, hluboko pod průměrnou mzdou či dokonce jsou bez domova.

Žijeme přece v těch nejlepších dobách existence naší vlasti. A černé díry se ukazovat nemohou. Ukázalo by se, že onen ráj není těch dole, ale Kožených, Janoušků, Bakalů, Vítků, Koláčků, Romanů ad., a jen malý ždibeček spadne ze stolu pro ty druhé. A protože průzkum ukázal, že stále ještě třicet procent lidí, kteří minulost pamatují, je schopno říci, že tehdy se jí žilo líp, je jistě na pováženou, protože v tom »žilo líp« nemusí být dokonce ani materiální blahobyt.

Proto ty filmy s hrůzostrašnými tématy z »předlistopadu«, proto vyprávění o šlechtických rodech, kterým komunisté vzali všechno a snad museli i pracovat, proto celá škála děl o těch, kteří byli postiženi, protože tzv. byli úspěšní. Proto i v Kalendáriu ČT se dozvídáme o těch, kteří se nesklonili před komunistickým násilím, a i když dosáhli jistého uznání, vždy ve svém nitru byli antibolševiky. Strach je motivem zkreslování skutečnosti, vybírání si jednotlivostí, aby z nich byl vytvářen celek. Ti mladí o tom málo vědí. Lze jim nabulíkovat leccos a místo vysvětlování, jak to všechno vlastně doopravdy bylo, jim promítnout hrůzostrašné historky, polopravdy, a zaměňovat je za pravdu. Mají překrýt i filmy z minulosti, které se dostanou na obrazovky, protože jinak by nebylo především v České televizi, kromě sportu, přírodovědných filmů a všelijakých těch putování, nač se dívat.

Jenže v těch filmech z »předlistopadu« se skrývá čertovo kopýtko. Je v nich ukázán život, jaký skutečně byl. A agitka o hrůzách »komunismu« pak přestává mít smysl. A proto další granty, další a další peníze z příslušného fondu jsou přidělovány na další a další filmy. Pro některé filmaře a herce je to ráj. A na jiná témata se nedostane. Tak skončil »v trezoru« reportážní film o Mašínech, a stejně tak o vzniku Kosova, no a Třicet případů majora Zemana se na České televizi, jež tento seriál vlastní, nemůže odvysílat.

Strach ze skutečné pravdy je za těmi agitkami na jedno dvě použití. Na rozdíl od filmů a pořadů z minulosti, které lze pouštět na obrazovky a nezestárnou. Nemyslíte?

