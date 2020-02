Pod Kaštany a Tržiště

V rámci pokusu udělat precedens v přepisování dějin přišel někdo s hloupým návrhem přejmenovat náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova, kde sídlí celá dlouhá léta Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Nevím, kdo s tím přišel, ale domnívám se, že opět tu máme další politickou objednávku, stejně jako u odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva, desky pro vlasovce v Řeporyjích a odstranění pamětní desky na Staroměstském náměstí, kde je poděkováno Rudé armádě za osvobození.

Občanů se opět nikdo neptá, diskuse se odehrává především v mediálním prostoru a na sociálních sítích a já jsem zvědavý, co přijde příště dalšího. Někdo si usmyslí, a když má podporu mediální, tak lze na občanskou společnost vyvinout takový mediální vliv, že mohou tyto politické objednávky vyřešit i bez referenda a vlastně i bez občanů.

Nedá se nic dělat, žijeme v době, kdy se vede velká světová informační nebo spíše hybridní válka! A ten, kdo vlastní a ovládá informační mediální prostor a ostatní nástroje moci, určuje to, co se ve společnosti bude odehrávat, aniž by byl skutečný objednavatel jakékoli politické objednávky mediálně viditelný. Navíc morálka zde nehraje žádnou roli.

Je to nehorázná a urážlivá provokace. Ptám se, kdo za tím stojí a proč zrovna teď? Čímpak si to vůbec zaslouží Boris Němcov? Tím, že kritizoval Putinův režim? To je asi hodně »veliká zásluha«?

Já tedy navrhuji, aby se náměstí Pod Kaštany jmenovalo náměstí Vladimíra Vančury. Tento člověk je jednak spjatý s naší československou zemí, a hlavně má mou hlubokou úctu. Myslím, že i to místo by bylo vhodné. A Ruská federace by to také pravděpodobně respektovala. Teď ještě to referendum, ale to by si mohli lidé zvyknout vstupovat a komplikovat politické garnituře politické objednávky.

Protože neovládám většinový mediální prostor, nemám s touhle myšlenkou stejně pravděpodobně šanci.

Co by se asi stalo, kdyby se před americkou ambasádou na adrese Tržiště 15 přejmenovalo toto místo na Usámy bin Ládina 15. To by nebyla provokace a neúcta k americkému lidu a americké politice?

Ne, vše je v režii Západu a jeho zájmu vystavět mediální obraz RF tak negativní, aby to pomohlo její systém naleptat a nejlíp rozložit. Rusko sice stojí dnes na dějinné křižovatce, ale věřím, že s novou ústavou se naopak stane silnější.

Roman BLAŠKO