Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna souhlasila s rozšířením pravomocí NKÚ

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se možná rozšíří. Počítá s tím pirátská novela Ústavy, kterou schválila Sněmovna. Úřad by podle ní mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl.

Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Novelu musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. »Možná, že se po 20 letech dočkáme posílení pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Nezbytnou novelu Ústavy jsme právě schválili. Tedy pokud nám to opět Senát nezhatí. Už by bylo potřeba, aby veřejné prostředky jak v ČT, ČRo, krajích a fondech podléhaly tolik potřebné kontrole,« uvedl po hlasování na Twitteru předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Komunisté o rozšíření pravomocí NKÚ usilovali dlouhodobě.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»KSČM je názoru, a nikdy se tím netajila, sama v minulosti i ty kroky činila, že by se měla rozšířit pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na vyšší územně samosprávné celky, krajské samosprávy, obce, ale potažmo i na veřejnoprávní média, třeba Českou televizi, Český rozhlas,« uvedl místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Odmítl obavy některých kolegů, že po přijetí zákona budou územně samosprávné celky zaplaveny jednou kontrolou za druhou. Poukázal přitom na zkušenosti ze Slovenska, kde k tomu nedochází. »Děje se to pouze na základě určitého podnětu, na základě určitého výboru, a má to svá opodstatnění,« řekl Grospič.

Koho přesně bude smět NKÚ kontrolovat, stanoví až související vládní novela zákona o NKÚ. Poslanci v ní odhlasovali jen dílčí úpravy a před závěrečným hlasováním její projednávání přerušili do doby, než Senát rozhodne o schválené novele Ústavy. Důvodem je, že pro projednávání ústavní novely nemá Senát stanovenou lhůtu, zatímco pro běžný zákon platí lhůta 30 dní. Stejně tak poslanci přerušili projednávání obdobné novely zákona o NKÚ, kterou předložili Piráti.

To to ale trvalo

V dílčím hlasování o vládní novele poslanci rozhodli, že úřad bude moci kontrolovat hospodaření krajů a statutárních měst. Původně vláda navrhovala, aby mohl dohlížet na obce s rozšířenou působností.

Z novely poslanci vypustili možnost kontrolovat hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Úřad ale podle ní bude moci kontrolovat Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci odmítli návrh rozšířit počet členů širšího vedení úřadu, kolegia, z nynějších 15 na 17.

Umožnění kontroly ČT a ČRo ocenil místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM). »Změna zahrnout do kontroly hospodaření tímto zákonem i Českou televizi je pouze jednou z mnoha nyní deklarovaných, dle mého názoru, ale jednou z těch nejdůležitějších a společensky nejoprávněnějších. Nejedná se totiž o nic menšího, než je skoro sedm miliard korun ročně povinně odváděných často z kapes těch nejpotřebnějších sociálních skupin,« prohlásil poslanec. »Chtělo by se říci, no konečně, to to ale trvalo,« dodal.

Pro novelu Ústavy hlasovalo 138 poslanců, zapotřebí jich byla ústavní většina, tedy 120 hlasů. Pro změnu Ústavy hlasovali poslanci z klubů ANO, KSČM, Pirátů, SPD, ČSSD a po jednom poslanci z klubů KDU-ČSL a STAN.

Podle schváleného znění Ústavy by úřad kontroloval hospodaření státu. Neprošel návrh ústavně právního výboru, aby se NKÚ zabýval i tím, jak fungují kontroly ve veřejné správě. Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) poukazoval na to, že sám úřad o tuto kompetenci nestojí. Příslušná databáze kontrol by si podle něj vyžádala podle odhadů od šesti do 200 milionů korun. Martin Kupka (ODS) označil tuto částku za vycucanou z prstu a evidenci kontrol hájil. Podle Kupky jsou hlavně malé obce zatěžovány častými kontrolami.

Sněmovna neschválila pozměňovací návrhy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Martina Kupky, aby běžný zákon o NKÚ patřil mezi normy, na jejichž znění se musí shodnout obě parlamentní komory.

(jad, ku)