Budou mít strážníci nárok na odchodné?

Obecní strážníci by mohli získat nárok na odchodné. Poslanec Jiří Mašek (ANO) jej ve druhém čtení navrhl připojit k poslanecké novele, která mj. zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků. Zpřísňuje také podmínky jejich bezúhonnosti.

Jak návrh novely vznikl, řekl poslancům místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM). Na podvýboru pro policii se poslanci před rokem sešli se zástupci ministerstva vnitra, statutárních měst a hl. m. Prahy a řešili zákon o obecní policii a požadavky obecní policie pro výkon jejich služby. »Na základě tohoto jednání podvýboru vznikla potřeba se podívat na zákon o obecní policii. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za celý legislativní proces, vznikla novela, kterou jsme předložili jako skupina poslanců napříč politickým spektrem, členů podvýboru pro policii, popřípadě výboru pro bezpečnost,« zdůraznil Ondráček. Připomněl, že vláda vydala k novele doporučující stanovisko s tím, že vytkla některé nedostatky, které pak poslanci-předkladatelé v průběhu legislativního procesu odstranili formou pozměňovacích návrhů.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM).

Na odchodné z obecních rozpočtů obcí by měli podle pozměňovacího návrhu nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné by činilo jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu.

Zavedení odchodného zpochybňovali ve Sněmovně poslanci ODS. »Trošku mi to zavání služebním poměrem. Obecní policie takto koncipovány nebyly,« uvedl Ivan Adamec. Nejedná se podle něj o správnou motivaci.

Za co by hrozila ztráta spolehlivosti

Nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů předlohy zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na tzv. extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. »V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činnosti a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi,« odůvodňují novelu její tvůrci z řad KSČM, ANO, Pirátů, SPD a ČSSD. Ivana Nevludová (Jednotní, dříve SPD) navrhla tuto část z novely vypustit. Nový důvod ztráty spolehlivosti by byl podle ní »ohebný« a použitelný na kohokoli, kdo »svobodně vyjádří svůj názor« třeba na shromáždění nebo na internetu.

Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mj. k zahlazení odsouzení.

Novela také přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti občanů a oprávnění zakázat jim vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než jejich domovských obcích. Zákon by rovněž výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případně odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí a nosit ve službě soukromou pistoli.

Postih až 100 tisíc korun by hrozil podnikatelům, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Sankce až 20 tisíc Kč by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, jenž nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až 3000 korun. Sněmovna bude poslaneckou předlohu schvalovat na březnové schůzi.

