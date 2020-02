Máme se podřizovat diktátu jedinců?

Volba veřejného ochránce ukázala, kam až mohou někteří ve své nenávisti zajít. Milion chvilek se pokouší diktovat pomocí výhružek poslancům, vládě i prezidentovi a vnucovat všem své myšlenkové směry. Diktát jakéhokoli směru je v demokratickém státě nepřípustný. Milion chvilek pohrozil demonstracemi v případě zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem. Lidé se neradi nechávají tlačit do kouta, mají vlastní rozum a právo na svobodné rozhodování. Podivný spolek tentokrát přecenil svůj vliv, bič výhružek nezafungoval. Hysterie uměle vyvolaná volbou Křečka je ukázkou malosti a bezbřehé touhy po moci těch, kteří v řádných parlamentních či jiných volbách neuspěli. Co takto agresivní postoj přinese, je jednoznačně deklarovatelné. Pouze zvyšování vzájemné nesnášenlivosti a útoků na ty, kteří neodpovídají jejich představám.

Stanislav Křeček je právník a politik, ale také dlouholetý předseda Sdružení nájemníků ČR. Právě v této pozici také pomohl spoustě občanů. Nájemné bydlení mnohdy působí lidem soustavné problémy. Zvyšování nájmu je i dnes diskutované téma, ale to rozhodně Milion chvilek nezajímá, nejde mu totiž o lidi, ale o soustředění vlivu a moci do vlastních rukou. Dnes je cílem nenávistných útoků nově zvolený ombudsman, zítra to může být kdokoli z nás.

Připuštění a podléhání takovému tlaku v jakémkoli směru znamená popření demokracie v České republice. Mám za to, že si to většina z nás nepřeje. Vzájemná úcta a respektování názorů jiných bez výhružek musí být realitou dnešních dnů. Máme na řešení mnoho problémů a k tomu je potřeba možnost diskuse a také čas. Koneckonců právě čas vždy prověří správnost našeho rozhodnutí.

Mikuláš Minář pouze zkouší, jak dalece funguje používání diktátu v různých skupinách naší společnosti. Tentokrát nad ním zvítězil zdravý rozum.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM