Ještě k rumburské nemocnici a právu na dostupnost zdravotní péče i v odlehlejších regionech

Rumburk, Dačice, Vimperk, Semily, Rokycany, Orlová. To všechno jsou místa, kde se pacientům v poslední době vzdaluje nebo již vzdálila potřebná zdravotní péče a musí za ní dojíždět i desítky kilometrů. Nemocnic v odlehlých místech Česka, jimž kvůli dluhům hrozí konec, ale stále přibývá.

Důvody bývají všude podobné: do okrajových lokalit se nedaří sehnat lékaře a sestry, nemocnice nemají dostatek výkonů a dostávají se do finančních problémů. Někdy k tomu přispívá i nekompetentnost vedení či zřizovatelů těchto zdravotnických zařízení. Omezení zdravotnické péče je pak pro tisíce obyvatel těchto oblastí naprosto fatální. Dojezdová vzdálenost do okolních nemocnic je velká a ty ani nebývají na náhlý a později trvalý nápor pacientů připraveny. Pro seniory a chronicky nemocné pacienty to pak je obrovská zátěž a často i neřešitelný problém, zvlášť pokud navíc potřebují kvůli svému zdravotnímu stavu doprovod. Jelikož v těchto regionech není výjimkou ani špatná dopravní obslužnost, znamená omezení oborů nebo úplné uzavření malé nemocnice i větší nároky na zdravotnickou záchrannou službu. Do kauzy nemocnice v Rumburku se nyní zapojil i ministr zdravotnictví. Tlak na převzetí tohoto dlouhodobě ztrátového zdravotnického zařízení sloužícího více než 50 tisícům pacientů Šluknovského výběžku Krajskou zdravotní je opravdu velký.

Ústecký kraj se ne vlastní vinou dostal do nezáviděníhodné situace. Nemocnice v insolvenci je zatížena sedmdesátimilionovým dluhem, a i když bude oddlužena, rozhodnout o koupi téměř nefunkční nemocnice za desítky milionů korun bude pro krajské zastupitele těžkým rozhodováním. Zároveň je ale nezbytné zajistit potřebnou kvalitní zdravotní péči pro obyvatele.

Problémy se nicméně táhnou několik let a již v lednu 2017 město zkoumalo, jak udržet městskou nemocnici s tehdejší ztrátou 12 milionů korun. Řešení vidělo ve hledání strategického partnera. Již v dubnu téhož roku kraj navrhl převzetí tohoto zdravotnického zařízení za jednu korunu pro svou společnost Krajská zdravotní a nabídl investice 80 milionů. V červenci pak kraj a Rumburk podepsaly předběžnou dohodu o převzetí nemocnice. Město si ale zároveň nechalo udělat audit, který měl určit cenu, a v září město přes téměř hotové dohody o podzimním převzetí s krajem vypsalo tendr na nemocnici. V květnu 2018 chtěl Rumburk obnovit jednání s krajem, protože hledání strategického partnera dopadlo nezdarem. V červnu 2019 již kvůli dluhům hrozilo nemocnici uzavření a následně město odmítlo zaplatit ztrátu z roku 2018 ve výši 52 milionů. V srpnu 2019 krajský soud vyhlásil úpadek a v únoru tohoto roku kvůli nedostatku personálu byla uzavřena interna, chirurgie i chirurgická ambulance.

Je naprosto jasné, že výrazně pochybilo a selhalo vedení města a samotné nemocnice. Odpovědnost nese i ministerstvo a zdravotní pojišťovny za špatně nastavené platby za zdravotní péči a celkově za organizaci a financování zdravotnictví v České republice. Opět se ukazuje, jak nepromyšlené a zdraví i životy ohrožující bylo rozhodnutí polistopadových politiků o převodu zdravotnických zařízení ze státu na soukromé subjekty, obce a kraje. Jak asociální a naprosto scestná je myšlenka, že zdraví může být zboží a zdravotnictví výnosným byznysem! KSČM to od samého počátku odmítala a nadále odmítá. Nyní musí město, ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny i kraj převzít odpovědnost a hledat řešení společně. Ne konat »spanilé« jízdy, planě slibovat či vyhrožovat a vše házet pouze na Ústecký kraj.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM