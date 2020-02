Americká vláda se necítí spokojena

Informace o tom, že americká vláda se necítí spokojena s tím, jak Česká republika plní závazek dávat na obranu dvě procenta ze státního rozpočtu, proběhla před několika dny některými médii. Dokonce zaznělo, že by to mohlo znamenat jisté sankce proti naší republice. To, že ve Spojených státech spokojeni nejsou, je veřejné tajemství. Trump už přece vícekrát prohlásil, že Evropa by měla konečně převzít na svá bedra větší díl obrany. A dokonce prý i to, aby země, kde jsou rozmístěny americké základny, převzaly financování těchto základen. Poláci už zřejmě byli vstřícní, když nabídli své území pro takovou základnu a snad se dokonce zavázali Američanům »za svou ochranu« platit.

Jaké sankce proti nám, pokud je to pravda, Spojené státy přijmou, nevím. Ale to zatím nechme stranou.

Trump má před volbami. Lecčíms se bude v předvolebním boji argumentovat. Nespokojenost Washingtonu s tím, že nejen my, ale i řada ostatních států, členů NATO v Evropě, neplní závazek dvou procent, má své příčiny. Většina zbraní, které za vyčleněné peníze bude nakoupena, má visačku Made in USA anebo, ač mají třeba jinou visačku, majiteli jsou silné kapitálové skupiny se sídlem za mořem. Jde tedy o práci pro americké dělníky, a kdyby Trump zajistil objednávky na další zbraně a armádní systémy, těžko by ho protikandidát mohl ohrozit.

Jde ovšem o zisky plynoucí do USA, o zisky pro americké akcionáře, kteří mají své zájmy ve vojenském průmyslu, a ti jsou ještě důležitější než »američtí dělníci«. Ti, kteří pracují ve výrobě, jsou voliči. Ti, kteří vlastní akcie, budou mít vliv po celé další volební období. Ty první lze opít řečmi o světové velikosti Spojených států a nacionalismem a pak čtyři roky se jim nezodpovídat. Ti druzí však budou muset být uspokojováni po celé volební období. A navíc, mnozí jsou přímo přispěvateli do volebního fondu Trumpa. V jejich zájmu je třeba zvýšit v členských státech NATO množství prostředků věnovaných na obranu, a tak dát práci těm ve Spojených státech, kteří se podílejí na výrobě zbraní, jež mají postupně být v celém NATO unifikovány. Tím by byla vlastně vyřazena konkurence, a navíc odběratelské státy ještě více podřízeny.

Nějak mně sem do tohoto zamýšlení zapadá i koupě vrtulníků pro naši armádu...

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov