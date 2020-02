Otevřený dopis Valentýnovi

Milý Valentýne, chtěl jsem se tě zeptat na pár otázek. Nejsou nijak záludné, nicméně bych rád dostal odpovědi a prosím, neodpovídej mi v jinotajích a náznacích. Jsme oba chlapi, a tudíž bychom si měli rozumět, náznaky a jinotaje u mě jaksi nefungují.

Chtěl bych se tě tedy zeptat na to, která legenda je o tobě pravdivá. Je jich mnoho a jsi od doby svého svatořečení opředen velkou řádkou tajemství.

Je pravdou, že jsi byl tak neznalý při onom tajném oddávání křesťanských snoubenců, nebo jsi věděl, že tím zatrhneš tipec všem svobodným mužům? Pokud jsi to věděl, připusť, že bylo tvé jednání jaksi sadistické.

Otázka druhá. Jak jsi spokojený s barvou a skladbou dárků, kterými se nejenom manželé, ale i milenci obdarovávají? Nevím, jestli to víš, ale růžová barva a srdíčka, kam se podíváš, není zrovínka to, co si muž přeje. Spodní prádlo se srdíčky stejně skončí na dně prádelníku už jen kvůli té barvě a použití výhradně na výročí seznámení a prvního polibku a bůhvíjakého ještě výročí, které si stejně my muži nezapamatujeme. Promiň, jmenoval jsem tvého nadřízeného. Neber to jako rouhání, ale jsem bezvěrec, a tak si to snad mohu dovolit.

Za třetí bych chtěl vědět, kolik dostáváš od různých reklamek všimné. Jsi asi dost ve vatě. Namátkou, reklama na šampaňské jisté nejmenované firmy. Udělejte něco pro lásku…, chlastejte. Vím, je to trochu jinak, ale to chlastejte ve spojitosti se šáňem mi tam prostě sedí víc. Na to, kolik bereš od květinářů a kartelu ovládajícího papírnický průmysl, se ani neptám.

Poslední otázka. Proč? Proč zrovna čtrnáctého? Řeknu ti upřímně, to datum není dobré. Brzo po Vánocích, prémie v nedohlednu a znáš to, nedat nic drahé polovičce nebo se ji snažit uchlácholit jenom polibkem a růžovým přáníčkem, byť předraženým, ale přece jenom za sto korun, je docela nesmysl zavánějící opakem sadismu, o kterém jsem psal výše, masochismem.

Ještě jedna otázka, taková doplňující. Prý je toto datum spíše nežli s tebou spojeno s prvním pářením ptáků na jihu, což my severněji žijící asi nevíme, a myslím, že bychom to asi chápali více, a právě proto jsme vždy slavili první květen jako svátek zamilovaných.

Závěrem bych ti chtěl říci, že pokud mi neodpovíš, pak si bez skrupulí dovoluji po předchozí analýze prohlásit, že jsi sadistický gay s mamonářskými a alkoholickými sklony (nic proti úchylkám a 4 %).

P. S.: Zeptej se svého šéfa… Co mám dělat? Když jí koupím čokoládové srdce a ona řekne: Chceš, abych byla tlustá? A když jí tu čokoládu nekoupím, zeptá se mě: Ty jsi mi nekoupil čokoládu?

Děkuji za odpovědi.

Pavel JÁCHYM