Podivné výroky hejtmana Čunka

Stavba nové krajské nemocnice ve Zlíně je evergreenem Zlínského kraje. Nekonečné tahanice kolem zvažované stavby budí již delší čas údiv. Nyní hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) rozvířil hladinu kauzy několika dalšími výroky.

Nová zlínská nemocnice v Malenovicích má být, dle Čunka, schopna vydělat si na splátku úvěru, který si kvůli výstavbě bude nucen vzít kraj. »Celkový zisk nemocnic ve Zlínském kraji v loňském roce byl 102 milionů korun. Opravdu nechápu, jak jedna jediná nemocnice bude vydělávat mnohem více,« podivila se zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková (KSČM).

Zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková (KSČM). [o]

Pěnčíkovou však šokoval i další hejtmanův výrok, jímž zdůvodňoval, proč ziskovost nemocnic v kraji není vyšší. Za vším podle Čunka je třeba hledat odbory a jejich neustávající tlak na vyšší mzdy. »Nevím, jestli si hejtman uvědomuje, za kolik peněz tuto práci, náročnou jak fyzicky, tak zejména psychicky, zaměstnanci dělají. Asi zapomněl, jaké bylo poslední navýšení mezd zaměstnanců,« kroutila nad Čunkovou logikou hlavou Pěnčíková. Podle ní by se nad jeho slovy dalo smát, kdyby nebyla spíš smutná. »Hejtman Čunek nám sděluje, že odbory jsou u nás schopny vyjednávat tak, že to položí nemocnici. A nikomu to není divné,« uvedla Pěnčíková, podle níž jsou to však minimálně zaměstnanci nemocnic, kteří chápu, že na hejtmanových tezích o přeplácených pracovnících a všemocných odborech něco nesedí.

Kolem chystané stavby nemocnice je však sporů mnohem víc. Stavbu zastupitelé na návrh hejtmana Čunka neplánovaně schválili loni v prosinci. Proti způsobu schválení se však postavilo ministerstvo vnitra. »Informace o novém projednání bodu musejí být podle ministerstva v souladu se zákonem o krajích předem zveřejněny na úřední desce. Zastupitelstvo by mělo o věci rozhodnout po řádné diskusi, při níž se uplatní právo zastupitelů i občanů kraje vyjádřit se k věci. To v prosinci splněno nebylo,« řekl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Před několika dny tak zlínští zastupitelé rozhodli, že se o nemocnici bude muset hlasovat znovu. Mnoho možností ani neměli, protože v případě, že by zastupitelé výzvu ministerstva neuposlechli, mohlo by dojít k pozastavení výkonu přijatého usnesení a případné podání návrhu na jeho zrušení správním soudem. Čunek přesto trvá na tom, že zastupitelstvo žádný zákon neporušilo a chce se s vnitrem dále přít.

Podle Pěnčíkové je celé toto divadlo nedůstojné a v mnohém nepochopitelné. »Ty veletoče zřejmě nikdy neskončí. Stavět, nestavět, koncepce, nekoncepce, posudek, neposudek… Posudek ministerstva pan hejtman nejprve označil za přátelskou korespondenci s panem ministrem Hamáčkem. Nyní se ale ukazuje jasně, že se stala chyba. Motáme se v začarovaném kruhu,« posteskla si Pěnčíková.

Plán výstavby nemocnice už delší čas rozděluje krajskou koalici lidovců, ANO, STAN a ODS. Hlasování Čunek v prosinci neplánovaně zařadil do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Návrh tehdy i díky některým opozičním zastupitelům získal dostatek hlasů, 23 z 38 přítomných. Pro stavbu nemocnice hlasoval z nejasných důvodů i opoziční zastupitel Lubomír Vaculín (ČSSD). O tom, jak by hlasoval v případě nového projednání bodu, je podle něj nyní zbytečné spekulovat.

Z vyjádření ministerstva vnitra vyplývá, že prosincové hlasování bez předchozího zveřejnění je způsobilé vést k porušení zákona o krajích. K návrhu se totiž na zasedání nemohli vyjádřit občané kraje, navíc mohla být podle ministerstva porušena povinnost kraje hospodařit s majetkem transparentně. Ministerstvo vnitra se hlasováním o výstavbě nemocnice zabývalo na základě zpráv z médií i více než 20 vnějších podnětů. Mezi podateli byli mimo jiné město Kroměříž, členové zastupitelstva Zlínského kraje, odborníci ze zdravotnictví a občané.

