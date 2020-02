Výzva pro Milion chvilek

Hledáte téma? Jedno vám nabízím: vysaďte milion sazenic stromů.

Milion chvilek bude konečně ku prospěchu. Vichřice Sabine způsobila obrovské škody a to jak na majetku, tak v parcích a lesích po celé republice. Mikuláš Minář jistě ví, jak škodí kůrovec i co způsobila vichřice. Témata vymýšlí poslední dobou evidentně těžce a přes všechnu snahu se mu je nedaří realizovat. Vzít za práci, která by skutečně pomohla, mu jistě nebude cizí. Myšlenky, které proklamuje, dostanou konečně směr, jenž bude mít konkrétní bohulibou podobu pozitivní změny. Nejen politikou živ je člověk a já věřím, že životní prostředí a jeho ochranu ve škole vnímal i Minář. Nebo že by chyběl? To snad ne. Lesníci sčítají škody, odhad po bouři Sabine je až 300 milionů korun. Takže po odklizení polomů bude výsadba nových porostů nutná. Co na to Milion chvilek, pomůže?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM