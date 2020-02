Nedůstojné rozloučení EP s Velkou Británií

Ano, Evropský parlament schválil smlouvu o brexitu. Nic jiného mu nezbývalo. Británie opouští Evropskou unii. Destruktivní arogantní politika vedení EU s cílem zmařit výsledky britského referenda o brexitu končí po více než 3,5 letech fiaskem.

O vůdci britských iniciativ za brexit Nigelu Faragovi si můžeme myslet právem mnohé špatné. Nelze mu ale upřít základní realistické hodnocení EU. Že násilným prosazením silně nedemokratické lisabonské smlouvy (ústavy) v roce 2005 přes její odmítnutí voliči Francie, Nizozemí a Irska v referendech, založila přeměnu dosud převážně úspěšného projektu evropské ekonomické integrace na projekt debaklový, ohrožující všechny členské státy EU, směřující nezadržitelně k neslavnému konci Evropské unie.

Rozklad EU stále více připomíná rozklad někdejší Západořímské říše. Ten byl, jak znalí historie vědí, děsivý. Barbaři byli vítáni co osvoboditelé, protože nebylo nic obávanějšího než ochrana římským vojskem morálně zcela rozložené říše.

Ano, Lisabonská smlouva založila téměř neomezenou zvůli nikým nevolené Evropské komise. Podobně tzv. evropské soudy, které Farage též ostře zkritizoval. Pokud zde EU neudělá rychle radikální řezy ve prospěch členských států, nebude jí pomoci.

Symbolický je i nedávný absurdní zákaz vedení Evropského parlamentu, podle kterého europoslanci nesmějí mít na jednání EP na svých stolcích vlaječky států, které reprezentují. Hnus! Symbolické je i to, že když je Farage a další britští europoslanci vytáhli, vypnuli mu mikrofon. Hnus! Rozloučení s britskými europoslanci bylo velmi, velmi nedůstojné.

Celkem vzato, můžeme Britům tiše závidět. A to přesto, že je v důsledku brexitu a obrovské arogance EU čekají náročná nejbližší léta. S tvrdým brexitem se počítá téměř jako s jistotou. My, co v EU zůstáváme, na tom ale budeme hůř. Kdo nás ochrání před zvůlí evropské byrokracie, tím spíš, že velká část českých politiků leze bruselským mocipánům do zadku a nejen u nás působí četné nevládní organizace, placené EU za rozvracení České republiky?

Jan ZEMAN