Už ne jen zkušební balonek

Zdá se, že Vondrův návrh na kongresu ODS nebyl jen názor pomatence, a snad ani zkušební balonek sondující, co na to lidé řeknou. Ano, jde mně o leteckou základnu v Mošnově. Americkou strategickou leteckou základnu. Zřejmě po té kosovské nejvýznamnější na východ od Německa v Evropě vůbec. Hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO regionálnímu Deníku totiž řekl, že... cituji: »O umístění vojenské posádky na našem letišti dlouhodobě usilujeme. Jsem přesvědčený, že vojenská posádka zvýší prestiž i sebevědomí našeho regionu a bude přínosem pro fungování našeho letiště. Dokud nezazní oficiální nabídka, tak to považuji pouze za politické prohlášení pana europoslance Vondry.«

Rozeberme si slova pana hejtmana. Především, nemá nic proti americké základně. Jen čeká, zda někdo takový požadavek či návrh oficiálně přednese. Dokonce bych jeho slova chápal jako výzvu: »Už konečně nás požádejte!«

Pravdou je, že mošnovské letiště v podstatě skomírá. Nepodařilo se zde vybudovat letecký přístav evropského formátu. To se však nepodařilo ani v Pardubicích ani na jihu Čech. A záměr tehdejšího hejtmana Ratha, aby také střední Čechy měly významné letiště, je minulostí. Přijdou-li Američané, respektive přestěhují-li své strategické letecké síly z Německa k nám, letiště najednou dostane svůj smysl. Dokonce evropský. Nebo snad světový? Mohou tu přistávat nejbojovější letadla, mohou tu být vystavěny i úložiště nejúčinnějších raket a proč ne i atomové bomby a střely s jadernou náplní? Když už smlouva USA s Ruskem o likvidaci zbraní středního a krátkého doletu je vniveč. Navíc řada lidí přece dostane při budování základny práci. A na severní Moravě práce přece není dostatek. Bude potřeba hodně pracovních sil, které budou budovat zdejší základnu a zázemí, možná i chleba se pro ně bude péct a maso na jídelních stolech vyprodukují čeští zemědělci. Ostravsko se najednou stane bohatým regionem.

Protože ovšem je jasné, že v případě válečného konfliktu odvetné střely budou především zaměřeny na Ostravsko, budou se tady stavět bunkry pro případnou záchranu lidí, budou muset být vybudovány podzemní nemocnice, přijata všelijaká opatření proti záření a bůhví co všechno. Také VIP mají své požadavky a pro ně kryty budou stavěny přednostně. Je to tak, pane hejtmane Vondráku?

Region bude bohatnout, nebudou nezaměstnaní, budou jen spokojení voliči, kteří budou mít práci, i když se při tom budou hrbit záda před mocnou silou Američanů. Nebude se totiž moci všechno, protože taková základna znamená mnohá omezení. Za dolary to však jistě stojí, není-liž pravda?

Pan Vondra nevyslovil svůj názor, ale jednal v zájmu svých blízkých amerických kamarádů, neřku-li, že byl přímo zaúkolován. Pan Vokřál jen přiznal, že není proti. Lidé na Ostravsku do toho přece nemají co mluvit. Dostanou »chléb a hry«, jak říkávali staří Římané. »Panem et circenses«. Rozhodovat budou jiní, ti nahoře.

Důsledky však mohou nést a ponesou především ti dole. A Němci, od nichž se sem ona základna bude stěhovat? Jsou jenom rádi. Nechtějí za ochranu platit, což není např. případ Polska, které většinu nákladů vezme na sebe, a nedivil bych se, kdyby i naši »budoucí představitelé«, možná už bez Babiše, něco takového by také přijali. Ta tam jsou slavná slova »božského« Václava Havla, že »už nikdy do žádného paktu nevstoupíme« a že s odchodem sovětských vojsk odešla navždy cizí vojska z naší země.

Jaroslav KOJZAR