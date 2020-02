Němcov jde rychle, Inka pořád čeká

Očekávané přejmenování pražského náměstí Pod Kaštany v Praze 6 - Bubenči, kde sídlí jediná instituce - Velvyslanectví Ruské federace, na náměstí Borise Němcova, už se blíží. Současní pražští vládci se těší, jak to poté, co návrh odsouhlasila místopisná komise, odhlasují v radě a pak dojde k ceremoniálu slavnostního odhalení na výročí Němcovovy vraždy. Ideálně dokonce za účasti jeho dcery. Bývalý ruský opoziční politik Němcov byl zavražděn 27. února 2015.

Je to evidentní provokace. Pro přejmenování bylo vybráno právě to místo, kde se nachází velvyslanectví. Je to stejná hra, kterou už rozehráli ve Washingtonu či v litevském Vilniusu. Nápad tedy přišel zvenku. I parková promenáda v Královské oboře ve Stromovce od místodržitelského letohrádku bude prý pojmenována po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. To je také u ruské ambasády, z druhé strany. Mají to, hoši, chytře vymyšlené! Nikdo z Pražanů si nemusí vyměnit občanský průkaz, provokuje se jen zastupitelský úřad státu, jehož současné vedení se Hřibově, Pospíšilově a Jana Čižinského partě nelíbí.

Mí dva redakční kolegové rozhodnutí o přejmenování náměstí Pod Kaštany již komentovali. Padlo i srovnání s Tržištěm, což je také pražské náměstí. Na Tržišti sídlí americké velvyslanectví. Přítel nadhodil: A co kdybychom jej navrhli přejmenovat na Hirošimské? Nebo náměstí Edwarda Snowdena? To by byla ťafka pro naše americké přátele.

Názvy veřejných prostranství musejí vycházet ze všeobecně přijatelných osobností historie, což se evidentně v případě kontroverzního Němcova neděje. Je to jen zvůle pražské »Hřibovy« koalice. A kromě toho musím připomenout, že již několik let čeká kdesi v pořadníku návrh na pojmenování veřejného prostranství v Praze po hrdince domácího protifašistického odboje Ireně Bernáškové, která za německé okupace vydávala a distribuovala časopis V Boj!. Její život, i odbojová činnost, jsou spojeny s pražským Spořilovem. Radnice Prahy 4 ještě za starosty Petra Štěpánka takovýto návrh akceptovala, a tak se musím ptát: Kde se to zadrhlo?

To máme v Praze vcelku rychle pojmenované různé piazzetty (například po režisérovi Miloši Formanovi), nyní se dozvídáme, jak se načasovává na výročí vraždy ruského opozičního politika přejmenování náměstí. Mrzí mne velmi, že místopisná komise hlavního města Prahy nepracuje také tak vstřícně a rychle i v případě Inky Bernáškové, případně i jejího otce odbojáře Vojtěcha Preissiga. Inka byla první německými nacisty gilotinovaná česká odbojářka. Ve jménu její významné protifašistické činnosti, s uznáním zásluh o bezpočet vlastenců, které převáděla přes zelenou hranici, aby prchli z protektorátu, a vzhledem k tomu, že nikoho ze svých spolupracovníků při výsleších a mučení na gestapu neprozradila, tedy jim zachránila život, nemohu se spokojit s tím, že proces pojmenování veřejného prostranství po ní se táhne dlouho.

Tlačenka nebo politický zájem momentálních mocných evidentně platí i u názvů veřejných prostranství hlavního města.

Monika HOŘENÍ