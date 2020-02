Nechci umřít úplně blbej…

…i když úplně chytrej taky sotva umřu. Nicméně, trápí mě jedna poněkud zajímavá, neřku-li záhadná statistika. Už jednou jsem na toto téma psal, ale je to již dávno a zapadlo to už v zapomnění. Co čert nechtěl, vyskytla se podobná statistika, také Českých drah, na stejné téma, ale mnohem sofistikovanější a záhadnější.

Podle pana generálního ředitele Václava Nebeského České dráhy loni, tedy v roce 2019, údajně přepravily přes 182 milionů cestujících, vzrostly přepravní výkony, protože prý cestující stále více jezdí vlaky na delší vzdálenosti. Představte si, že vzdálenost, kterou někteří zákazníci ve vlacích ČD ujedou, je už téměř 48 kilometrů. Tak to je fakt bomba, někteří naši lidé se utrhnou a dokonce cestují vlakem i 48 kilometrů daleko! To je ovšem údaj, který mohu jen obtížně komentovat, i když je bezesporu zajímavý, ale daleko zajímavější je údaj o 182 milionech cestujících za rok 2019.

Zde se projevuje moje totální nevzdělanost a neinformovanost, neboť statistický údaj je pro mě naprosto nepochopitelný. Dovolím si znovu uvést údaj, jak jej sdělil generální ředitel ČD: České dráhy v roce 2019 přepravily 182 milionů cestujících! Toto číslo je pro mne naprosto neskutečné a nereálné!

Abych si prověřil relevantnost tohoto údaje, zkusil jsem si počet 182 milionů přepravených cestujících podělit 12 měsíci. Výsledek je, že České dráhy měsíčně přepraví 15 166 666 cestujících! České dráhy přitom nejsou jediným železničním přepravcem, protože existují ještě tři další nezanedbatelní přepravci, jako je LeoExpres, RegioJet a nový Arrival, kteří rovněž přepraví nemalý, adekvátní, počet cestujících v ČR.

Při vší skromnosti a při jakémsi (ne)osobním patriotismu k ČD bych těmto třem dopravcům přiznal (v intencích statistické metodiky ČD) skromných 20 milionů cestujících, což by dělalo nějakých dalších 60 milionů cestujících za rok, spolu s Českými drahami celkem 242 milionů cestujících za rok. To už je hezká sumička, ale spíše bych ji zařadil ke statistice čínských přepravců, než českých. Při dalším přepočtu přepravených cestujících to totiž vychází celkem na neuvěřitelných 20 166 666 cestujících za měsíc, resp. 672 222 cestujících za jeden den, přepravených čtyřmi železničními dopravními společnostmi! Ptám se, je to skutečně možné? Vždyť v ČR je ještě také několik významných autobusových přepravců, kteří nepochybně přepraví dalších x tisíc cestujících, plus desetitisíce lidí přepravujících se v osobních automobilech!

Česká republika má cca 10,5 milionu občanů a ptám se, zda je možné, aby každý občan ČR, včetně nemluvňat, cestoval minimálně dvakrát za měsíc vlakem? A kde jsou autobusy s dalšími tisíci cestujících a lidi přepravující se osobními auty, že?

Nabízí se však porovnání přepravních výsledků Českých drah (182 milionů cestujících za rok) s výsledky Letiště Praha. Zjistíme, že Letiště Praha v roce 2019 odbavilo více jak 17 milionů cestujících, čímž byl vytvořen nový rekord. Také víme, že na letišti, resp. v jeho halách, je to jako v mraveništi a že každou chvíli startuje nebo přilétá nějaké letadlo se stovkami cestujících. Faktem je, že 17 milionů cestujících je úctyhodný počet a ani tomu se skoro nechce věřit. Nicméně je to údaj mnohem věrohodnější, relevantnější než údaj o 182 milionech cestujících, přepravených Českými drahami, zvláště když si uvědomíme, že ČD mají významnou a vysoce kvalitní konkurenci ve výše zmíněných dopravcích!

Nabízí se relevantní otázka, nakolik tuto značně iluzorní statistiku ČD také »zbaští« ti, kterým je (nejspíše) určena? Občané tento údaj zřejmě přejdou bez povšimnutí, jiná věc je, jak ji přijmou např. na ministerstvu dopravy, poslanci atp. Ale nejsem neomylný, propočty a údaje ČD mohou být správné, protože jak jsem výše poznamenal, jsem v této oblasti a oboru nevzdělaný trouba. Proto by asi nebylo od věci, kdyby někdo vzdělaný, problematiky a metodiky statistických výkazů Českých drah znalý, podal věrohodně objasňující vysvětlení, jak to s těmi vykázanými miliony cestujících Českých drah ve skutečnosti je. Třeba to kromě mě bude zajímat i jiné lidi, kdož ví.

A pokud jde o mě, přece jenom bych nechtěl umřít úplně blbej!

Jiří BAŤA