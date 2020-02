Tak prý již překonané...

Zajímavá byla beseda na téma Mariánského sloupu, který se má vrátit na nejvýznamnější náměstí v České republice - Staroměstské náměstí v Praze. Akce, kterou připravil Spolek přátel Teologické evangelické fakulty Univerzity Karlovy, se konala minulý týden v prostorách filozofické fakulty. Své názory na věc, tedy na to, že pražští zastupitelé těsně odsouhlasili instalaci repliky sloupu a že vlastně už skoro nic nebrání tomu, aby byla provedena jeho výstavba, zde přednesly dvě dvojice odborníků – dva odpůrci a dva příznivci sloupu. Všichni jsou lidé studovaní, univerzitní pedagogové.

Proto mě velmi překvapil, ba pobouřil názor, který vyslovil historik docent Zdeněk Hojda hájící nový Mariánský sloup. Uvedl, že diskuse o něm probíhá od roku 1990 (to jsem nezaznamenala) a že ti, kteří odmítají jeho obnovu, vycházejí z tradičního překonaného pojetí českých dějin.

V ten okamžik, kdy pan docent toto řekl, jeden z posluchačů nevydržel a spontánně vykřikl údivnou otázku: Překonaného?! Maně mi proletěly hlavou všechny výroky, proslovy a slavnostní proklamace při výročích vzniku Československé republiky, při výročích narození a úmrtí T. G. Masaryka. To se ale vede oslavných řečí! A pak na půdě staroslavné univerzity se dozvím od českého historika s akademickou hodností, že je tradiční pojetí českých dějin - prý - překonané. Masaryk, jehož socha shlíží na studenty i vyučující z důstojného místa na centrálním schodišti filozofické fakulty, se musí v hrobě obracet.

Vidíme tedy, že to, co je mnohým jasné a mají to doslova »zadřeno pod kůží« - že smysl českých dějin je reformační, nikoli katolický – není vlastní každému vysokoškolskému pedagogovi v oboru historie. Vždyť je pravdou, že katolická církev se za Rakouska příliš spojila s monarchií, její představení byli její oporou, a tak je logické, že česká inteligence i prostí lidé nabývali ve značné míře nálad protikatolických, zvláště jakmile vypukla světová válka.

Je faktem, že nekatolická období byla v našich dějinách kratší než staletí podrobená katolickému režimu. Spisovatelka Lenka Procházková tato období nazývá protestantskými a míní tím nejen náboženský směr, ale obecně protest proti každé násilně vnucené jediné pravdě. Nahlédla jsem do rozhovoru s paní Procházkovou, který jsem vedla v Haló novinách v květnu 2013 – jak ten čas letí! – a ona tehdy uvedla: »Mariánský sloup byl protestně svržen jako symbol totalitní monarchie a vnuceného katolictví. Fakt, že na Staroměstském náměstí stál asi 270 let, nezměnil jeho původní smysl, který hlásal politickou potupu národa. Tak to vnímal i Masaryk. Dnes je nám ale vysvětlováno, že svržení sloupu bylo barbarským činem vandalů. Tedy i dobytí Bastily bylo barbarským činem?« Názor do pranice.

Vraťme se k aktuální besedě na filozofické fakultě. Líbilo se mi, že i mladí lidé, kteří se akce zúčastnili a zřejmě ji vyprovokovali a zorganizovali – studenti či doktorandi - si kladou otázku, jaký pocit při vztyčení repliky sloupu mají mít jiné náboženské skupiny žijící v ČR (tedy nekatolíci), ateisté a agnostici.

Lidé, kteří nemusejí rozumět dějinám, se minimálně pozastaví nad tím, že k vysochání oné republiky sloupu nebyla provedena veřejná soutěž. Jinými slovy - v hlavním městě, na nejvýznamnějším náměstí, se má postavit něco, co si sochař o své vůli vytvořil a pak to za pomoci různých lobbistických skupin protlačil. Také, jak na to upozornili mnozí účastníci, neprobíhala o dané věci řádná veřejná diskuse. Zmíněná beseda sice k veřejnému prodiskutování přispěla, ale až poté, co bylo pražskými zastupiteli rozhodnuto. Obojí je pro demokratickou společnost nepřijatelné. Je zajímavé, proč na tento deficit nepoukážou chvilkaři, když jim tak moc záleží na demokracii a občanské společnosti.

Monika HOŘENÍ