Majitelé TV Retro a pozvaní hosté.

Žádná moderna - RETRO je v kurzu!

Ve středu proběhly 10. narozeniny již celoplošné televize Retro ve stylových prostorech Café 80’s. Osmdesátky stále frčí! Na staré dobré časy si přišli zavzpomínat Michal David, Dalibor Janda, Petr Ryšavý, Jitka Zelenková, Petr Kotvald, Richard Tesařík, Marta Jandová nebo Markéta Muzikářová. Klub praskal ve švech a všichni se nechali dobovou atmosférou doslova pohltit, někteří také zazpívali!

Vstoupit do Café 80’s je jako vrátit se po ose času zpět, protože celý interiér je stylizovaný ve stylu 80. let a září barvami. Na zdech visí plakáty zpěváků a obaly vinylových desek, na stolech jsou pod sklem rozhozená céčka. Je tedy snadné zapomenout na šedivost všedních dní. Večer zahájili slavnostní řečí majitelé TV Retro Tomáš Fuxa a Jiří Neymon. Když do bujarého večera nečekaně zaznělo Happy Birthday z úst zúčastněných zpěváků, přišlo ještě jedno překvapení pro Tomáše Fuxu. Na počest desátého výročí jeho žena Markéta Divišová, bývalá Vicemiss ČR, rozkrojila slavnostní RETRO dort. Moderátor pak pozval na podium Petra Kotvalda, který zazpíval píseň Šedesát z posledního alba LX. Posléze už proběhl koncert Michala Davida a hosté se celý večer bavili tak dobře, že se party protáhla až do ranních hodin. Největší rachot a veselí byly u foto-koutku s Michaelem Jacksonem a také u baru.

Markéta Muzikářová to s Michalem Davidem pořádně rozbalila.

»Na TV Retro je super, že je retro a nepokrytě to přiznává. To je pro její fandy dobrá zpráva,« poznamenal Petr Kotvald. A aby taky ne, když hrají největší světové hity, jaké kdy byly natočené na video a nikdy se už nepřestanou hrát. »Všechny naše pořady jsou hojně sledované, pouštíme nepřetržitý proud hudby, mluvené slovo ne,« řekl Tomáš Fuxa, spolumajitel TV Retro. Fanouškovská základna je široká, což dokazuje vysoká sledovanost. I u Tomáše doma dělá retro muzika dobrou náladu. »U nás doma neběží nic jiného, než televize Retro nebo kanál pro děti, protože máme dvě dcerky,« řekla Tomášova žena Markéta Divišová. »S Tomášem se mi žije dobře. Často se mě ptá na názor a televizi Retro spolu řešíme pořád, protože dělám televizi Instagram a Facebook,« dodala ještě Markéta.

Zesilovač našich emocí

Mezi fandy patří i Michal David, který si TV Retro chválí. »Líbí se mi, že vysílají písně mého mládí. Ta dnešní produkce mě již tolik neoslovuje. Chybí mi tam harmonie i melodika,« svěřil se populární hitmaker. »Poslouchám hlavně kapely Steely Dan a Ságu, ale třeba i Bee Gees, Eltona Johna, Philla Collinse, Whitney Houston, Michaela Jacksona. Vyrůstal jsem především na jazzových pianistech,« dodal Michal David.

Také Richard Tesařík má retro hity rád. »Tenkrát to byla bohatá sklizeň. Mám hodně oblíbených hitů. Já jsem vyrůstal na rock’n’rollu. Když poslouchám retro, rád si pustím soul, funky nebo reggae.«

To Marta Jandová ráda poslouchá rockové nebo pop-rockové skladby, konkrétně třeba Beatles. Hudba je pro ni vším. »Bez hudby si život nedokážu vůbec představit. Je to, jako když se člověk dívá na film. Když ve filmu není hudba, tak emoce úplně nefungují. To znamená, že hudba je zesilovač našich emocí,« svěřila se Jandová.

