ČR zase prvoplánově proizraelská

Česká republika předala ve čtvrtek Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) právní názor, ve kterém vyjadřuje pochyby o tom, zda se tento soud může zabývat válečnými zločiny Izraele vůči Palestincům na jejich území.

ČTK o tom včera informovalo ministerstvo zahraničí. ČR v dopise podepsaném ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) »argumentuje«, že Palestina není svrchovaným státem, proto ICC nemůže ve věci rozhodovat. Stejně jako ČR bude podle izraelských médií postupovat minimálně Německo (které vůči Izraeli trpí pro změnu komplexem viny za holocaust, a to na věčné časy a nikdy jinak). Právní názor ČR už nerozebírá, proč Palestina dosud není svrchovaným státem – že je to dlouhodobá vina právě Izraele.

Prokurátorka ICC Fatou Bensoudová vloni rozhodla, že vyšetřování válečných zločinů zahájí, jakmile bude potvrzena příslušná pravomoc soudu. O vyšetřování požádali Palestinci a podle izraelského výkladu se soud věcí nemůže zabývat, jelikož žadatelem není svrchovaný stát. ICC má řešit případy, jimiž se nechce nebo nemůže zabývat dotyčná země. Návrhy na zahájení řízení může podávat stát, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN. ČR zakládací smlouvu o ICC ratifikovala v roce 2009.

ICC vyzval členské státy, aby se do včerejška vyjádřily k otázce jeho jurisdikce ve sporu. ČR tak učinila zmíněným dopisem, ve kterém žádá o status amicus curiae (Přítel soudu), kdy třetí strana, jež není součástí sporu, nabídne svůj právní názor. ČR ve vleku Izraele ve »svém« stanovisku uvádí, že Palestina nesplňuje kritéria svrchovaného státu a že její členství v mezinárodních organizacích nemůže splnění těchto kritérií nahradit. Diplomacie připomíná, že ze stejného důvodu hlasovala ČR proti přijetí Palestiny do UNESCO a proti udělení pozorovatelského statusu Palestiny ve Valném shromáždění OSN. ČR v dopise zároveň vyjadřuje podporu pro vytvoření svrchovaného palestinského státu, ten ale podle diplomacie může vzniknout jen na základě dohody s Izraelem. Problé je, že právě Izrael o takovou vyváženou dohodu nestojí!

Izraelský deník Haarec to potvrdil, když napsal, že izraelští představitelé rozhodnutí Prahy uvítali. The Times of Israel píše, že se očekává, že k ČR a Německu se připojí rovněž Rakousko.

Bensoudová vloni konstatovala, že existuje »rozumný základ domnívat se, že byly spáchány válečné zločiny«, a to jak ze strany izraelské armády, tak palestinského radikálního Hamásu. Požádala ale soud, aby se nejprve vyjádřil k otázce, zda se jeho jurisdikce vztahuje na Izrael a palestinská území.

Izrael se k ICC nepřipojil, naopak Palestinská samospráva se k Římskému statutu připojila v roce 2015. Podobně jako Izrael tento mezinárodní soud neuznávají například také Spojené státy, Rusko nebo Čína…

Otázku jurisdikce soudu bude řešit tříčlenný senát, jehož členy jsou soudci z Maďarska, Francie a Beninu. Tito soudci dali »Palestině, Izraeli a obětem situace v Palestině« do 16. února čas na písemné vyjádření se k situaci… V debatě o jurisdikci jsou podle médií na straně Izraele také Rakousko, Kanada a Maďarsko.

(rj)