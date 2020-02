Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi se cestování do Asie nebojí

Tuzemské cestovní kanceláře zaznamenávají kvůli šířícímu se novému typu koronaviru COVID-19 vyšší počet dotazů klientů, kteří cestují do Asie.

Lidé se zajímají především o bezpečnostní opatření na letištích a případná omezení nebo přesuny letů. Zájezdy, které si většinou koupili s velkým předstihem, ale stornují minimálně.

CK Firo-tour pořádá do Asie hlavně poznávací zájezdy. »U tohoto typu zájezdů dlouhodobě pozorujeme trend včasných rezervací v rámci tzv. first moment,« uvedla mluvčí CK Lucie Frnochová. Žádný z klientů kvůli obavám z nákazy koronavirem podle ní cestu nezrušil.

Dlouho dopředu si zájezdy do asijských zemí rezervují také klienti Exim tours. Podle obchodního ředitele a mluvčího CK Petra Kostky se na aktuální situaci ptají především lidé mířící do Thajska. Cesty ale nestornují. V těchto destinacích se podle Kostky chýlí hlavní sezona ke konci a do prodeje na poslední chvíli se zájezdů dostane jen malá část. Obchodně tak kvůli koronaviru Exim tours příliš netratí. »U exotických destinací jsme nezaznamenali nijak výrazný úbytek prodaných zájezdů, řádově jde o procenta,« doplnil Kostka.

Cestovní agentura Invia podle mluvčí Andrey Řezníčkové pozoruje, že jsou klienti při koupi zájezdů opatrnější. Turisté, kteří si cesty už rezervovali, se podle ní na možnost storna spíše ptají, ale nakonec ho nevyužijí. »Několik storen evidujeme do Thajska a Malajsie. Stále máme ale velký počet klientů, kteří si zájezdy do asijských zemí bez problémů kupují,« doplnila.

Delfín travel zaznamenal oproti průměru zhruba poloviční nárůst zrušení objednávky zájezdů, především do Thajska a Malajsie, řekl za CK Martin Zeman. Většina klientů podle něj ale odcestuje a situaci na místě si pochvaluje. »Nezaznamenali jsme jediný negativní komentář, který by se vztahoval k epidemii koronaviru. Například Thajsko zrušilo s Čínou letecké spoje a čínští turisté se tam nevyskytují, což je velice neobvyklé, protože tvoří drtivou většinu všech návštěvníků Thajska v tomto období. Tamní pláže tak nejsou přeplněny,« uvedl.

Lidé mířící do zahraničí včetně asijských zemí se mohou spolehnout na cestovní pojištění. »Přesto klientům doporučujeme, aby sledovali informace o rizikovosti cest do jednotlivých destinací na stránkách ministerstva zahraničních věcí. Pokud by jeli do země, kam MZV nedoporučilo cestovat, pojištění by se na ně nevztahovalo,« upozornil manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Nemoci, kterou nový typ koronaviru COVID-19 způsobuje, podlehlo doposud zhruba 1500 lidí, převážně v Číně. Nakažených je na světě přes 60 tisíc. Většina tuzemských CK zrušila zájezdy do Číny plánované v prvním pololetí. Necelý týden platí do odvolání zákaz přímých letů mezi ČR a Čínou.

(ng)