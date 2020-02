Ilustrační FOTO - Pixabay

Irsko na rozhraní. Buď pravice, nebo volby

Pro irskou levicovou stranu Sinn Féin se několik dní po velkém volebním úspěchu možná pro tuto chvíli uzavřela cesta k moci. Napsala to agentura Reuters poté, co koalici s tímto uskupením zavrhla středopravicová Fianna Fáil, která co do počtu mandátů těsně ve volbách zvítězila.

Její lídr Micheál Martin už uvedl, že vzhledem k aktuálnímu rozložení sil v parlamentu nemůže vyloučit opakování voleb.

Sinn Féin si po víkendu polepšila ze 22 poslaneckých křesel na 37 a dostala se tak na úroveň dvou centristických stran, které od 30. let minulého století dominovaly irské politice. Fianna Fáil má nyní ve 160členném parlamentu 38 zástupců, zatímco Fine Gael dosavadního premiéra Lea Varadkara klesla na 35 poslanců.

Média tento týden předpovídala složitá povolební jednání, neboť dvojice tradičně silných stran před volbami koalici se Sinn Féin odmítala a ani při zohlednění slabších subjektů se parlamentní většina v žádné podobě nerýsovala. Ještě v prvních reakcích na volební výsledky Martin spolupráci s vlasteneckou levicí nevylučoval, ale potvrdil dřívější stanovisko své strany.

»Bylo to velmi jasné, nepodceňujte pevnost pozice Fianna Fáil na všech úrovních - u řadových členů, voličů a členů poslaneckého klubu - ve vztahu k Sinn Féin,« řekl v interview s vysílací společností RTÉ po stranickém jednání o možnosti koalice s druhou nejsilnější stranou v parlamentu. Fianna Fáil prý plánovala nejdříve oslovit menší strany, až poté Fine Gael. Martin přiznal, že rozhovory budou velmi složité, a proto nemůže vyloučit nové volby.

Reuters podle ČTK soudí, že dvě středopravicové strany mají v zásadě na výběr mezi parlamentní spoluprací a vrácením celé věci do rukou voličů, přičemž by ovšem hrozilo další posílení Sinn Féin. Fianna Fáil poslední bezmála čtyři roky podporovala menšinovou vládu Fine Gael a Varadkar aktuálně dává najevo, že plnohodnotná koalice s tradičními rivaly pro něj není zcela nepřijatelná.

Šéfka Sinn Féin Mary Lou McDonaldová po volbách vládu těchto dvou stran označila za nejhorší možný scénář. Dnes o této variantě hovořila jako o »facce irským voličům, kteří jasně dali najevo touhu po změně«.

Levicová strana připravila politické konkurenci volební šok, když se její kandidáti před týdnem stali první volbou pro 24 % hlasujících. Sinn Féin v tomto směru porazila Fianna Fáil i Fine Gael, prvenství v počtu mandátů jí bohužel uniklo jen kvůli výrazně menšímu počtu kandidátů, které do voleb vyslala.

Myslí na lidi

Strana dosud populární především v Severním Irsku nyní podle médií dokázala ve větší míře oslovit voliče v Irské republice ambiciózními plány na řešení vážných sociálních problémů, s nimiž se země potýká. Především se hovoří o přetíženém systému zdravotní péče a prudkém nárůstu cen za bydlení. Sinn Féin, partnerská strana KSČM v europarlamentní frakci GUE/NGL, v kampani slibovala zmražení nájmů, rozsáhlou výstavbu státních bytů a plošné zvyšování veřejných výdajů.

