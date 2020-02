Ilustrační FOTO - Pixabay

Mnichov varuje před destrukcí

Ve světové politice je podle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera patrná stále destruktivnější dynamika: rok od roku se vzdalujeme od mezinárodní spolupráce směřující k míru. Steinmeier, podle něhož za to může i nacionalismus mocností, řekl to na úvod 56. mnichovské bezpečnostní konference. Konkrétně kritizoval Rusko (»ať už právem či neprávem dotčené a odcizené«), Čínu a Spojené státy.

»Náš nejbližší spojenec, USA, se za současné vlády zříká i myšlenky mezinárodního společenství,« poznamenal s tím, že podle nynější americké vlády má každý své zájmy stavět nad zájmy všech ostatních. »Jako by se myslelo na všechny, když každý myslí na sebe. 'Great again' - a když je nutné, tak i na náklady sousedů a partnerů,« uvedl v narážce na volební slogan kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Odklon k právu silnějšího

Odklon od mezinárodního práva k právu silnějšího podle bývalého německého ministra zahraničí škodí všem. Jednak nás vrací do doby, kdy každý hledal svou bezpečnost na úkor druhých, což vede k nedůvěře, většímu zbrojení a v důsledku menší bezpečnosti. Jednak brání tomu, aby mezinárodní společenství nacházelo společné a přesvědčivé odpovědi na otázky a problémy, které ani největší země nemohou řešit samy - jako jsou například klimatické změny. Ústup od mezinárodního k nacionálnímu tak podle Steinmeiera vede do slepé uličky, do temné doby. »V tomto směru my jsme také zastánci multilateralismu, mnohostranných řešení. Řada věcí, jako je klimatická změna, mezinárodní bezpečnost, se prostě nedá řešit přístupem každý za sebe,« komentoval dnes projev Steinmeiera český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se konference také účastní. Ocenil, že se německý prezident zmínil i o obavách zemí ve střední Evropě, které je třeba zohlednit.

Pokud jde o klima, v Mnichově proti klimatické změně protestovali opět i aktivisté z hnutí Pátky pro budoucnost (F4F).

Pokus o budíček

Český ministr vnitra Jan Hamáček Steinmeierův proslov vnímal jako pokus o budíček, »abychom si uvědomili, že ta situace se opravdu mění«.

Problém vidí 64letý německý prezident také uvnitř sedmadvacítky. »Když se dnes podíváme na Evropskou unii, tak vidíme hospodářskou divergenci, místo konvergence. Vidíme politické a stále více i ideologické příkopy,« řekl. Evropa, na jejíž úspěšné integraci už nemají zájem velké mocnosti, ale podle Steinmeiera nesmí selhat; je i německým elementárním národním zájmem.

Německý prezident podobně mluvil už o den dříve v Drážďanech, kde ve čtvrtek večer tisíce občanů utvořily několikakilometrový lidský řetěz kolem historického centra saské metropole, a to na obou stranách Labe. Navzdory dešti se přibližně 11 000 lidí chytilo za ruce. Do řetězu se podle agentury DPA vedle prezidenta Steinmeiera zařadili také britský princ Edward, saský ministerský předseda Michael Kretschmer a drážďanský primátor Dirk Hilbert. Řetěz, který lidé vytvářejí každý rok, když si připomínají spojenecké bombardování Drážďan z roku 1945, má být znamením usmíření a výrazem odmítnutí toho, aby historické datum zneužívala krajní pravice.

