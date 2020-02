Staroměstské náměstí s mariánským sloupem, asi 1894. FOTO - wikimedia commons

Souboj o sloup je soubojem dvojího pojetí dějin

Příspěvkem k tématu »Mariánský sloup na Staroměstské náměstí«, jehož replika bude pravděpodobně již v dohledné době vztyčena na místě, kde stával do roku 1918, byla čtvrteční večerní panelová diskuse na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v Praze. Svůj pohled na věc přednesli po dvou zástupci odpůrců a příznivců výstavby sloupu. Akci připravil Spolek přátel Evangelické teologické fakulty UK.

Po víkendu mají již začít práce na stavbě repliky sloupu. Zřejmě už v pondělí začne archeologický průzkum, následovat budou práce na základně a od konce dubna do poloviny září by se na ni měl usazovat sloup s Pannou Marií. ČTK to řekl autor repliky, sochař Petr Váňa, který dodal, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. V době velikonočních trhů bude stavba podle Váni přerušena a sloup se podle schváleného harmonogramu začne osazovat 24. dubna.

Argumenty proti

»V současné podobě návratu sloupu jde o něco problematického – památkově, ideologicky i historicky,« řekl v úvodu besedy nazvané »Jsou důvody obnovit Mariánský sloup?« historik středověkého umění Jan Dienstbier. Nově vytvořená replika od sochaře Váni není přesná, ostatně sám autor neusiluje o věrnost. Jiný je i materiál, z něhož je vytvořena, neboť není možné čerpat z původních, dnes již neexistujících nalezišť. Sochy na sloupu mají dle mínění historika problematické ideologické pojetí. Zobrazení ďáblové totiž symbolizují herezi (kacířství). Dienstbier je přesvědčen, že pokud má jít o skutečné smíření, pak by měla symboly smíření obsahovat i rekonstrukce sloupu. Protože žijeme v občanské společnosti, je běžné, že o podobě sloupu probíhá veřejná diskuse. Jenže ta se neděje, míní Dienstbier. Rozhodnutí pražských politiků již padlo, čímž bylo založeno – jak uvedl - na budoucí problémy.

Dílo sochaře Váni je novotvarem, tudíž měla být na jeho zhotovení vyhlášena veřejná soutěž. Dále Dienstbier, jenž je také členem výboru Uměleckohistorické společnosti, upozornil, že v případě staroměstského Mariánského sloupu nejde jen o střet mezi katolickou církví a nekatolickými církvemi (»Minimálně ve druhém plánu protireformační symbolika na Mariánském sloupu byla«), ale také o to, že se nikdo neptal na názor občanů-ateistů a agnostiků.

Připomínka výročí popravy 27 vůdců českého stavovského povstání se 21. 6. 2019 stala protestem proti instalaci repliky Mariánského sloupu. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Imitace a symbol netolerance

Na straně odpůrců sloupu stojí také emeritní předseda Ekumenické rady církví, teolog z Evangelické teologické fakulty UK Pavel Černý. Ten v krátkosti posluchačům, kteří se sešli v posluchárně FF UK, připomněl, jakou perzekucí prošli v průběhu staletí nekatolíci pronásledovaní od vládnoucích katolíků. Obnovené zřízení zemské (1627-28) nedovolovalo jiné náboženství než katolické, což označil za nástup totality. První byli obráni novokřtěnci, následovalo jejich věznění, zničení živností... »Byli ponecháni v hladu, dokud se nepoddali,« ilustroval některé formy nátlaku.

Černý vidí tyto důvody, proč nesouhlasit s obnovou sloupu: Sloup symbolizuje ztrátu české státnosti, je politickým symbolem aktivně protežovaným monarchisty. Ti usilují o obnovu monarchie u nás, zdůraznil Černý. Váňův sloup nesedí ani z uměleckého hlediska, protože je imitací. Nesymbolizuje smíření a nesedí mu ani teologicky. »V Bibli čtu, že Panna Maria byla krásná žena, která stála pod křížem, když umíral její syn. Nejde mi to dohromady s tím, že by stála na sloupu a dívala se na zabíjení heretiků,« objasnil. Domnívá se také, že stavební povolení na výstavbu je pravděpodobně protiprávní. Ekumenická rada církví sloup v této podobě odmítla.

Argumenty pro

Prorektor UK profesor Jan Royt, který je historikem umění a přednáší na katolické teologické fakultě, to vidí jinak. Váňovu repliku sochy žádá striktně označovat jako památkovou rekonstrukci. Takto jsou jako památková rekonstrukce pojaty historické objekty, které musely být kompletně zrekonstruovány, např. drážďanský dóm Frauenkirche, zámek v Berlíně či celá stará Varšava. Vysvětlil, že veřejnost má sloup chápat v kontextu katolické zbožnosti. Mariánský sloup byl součástí identity Staroměstského náměstí, kde tvořil celek s radnicí, palácem Kinských, Týnským chrámem atd. a na náměstí patří. Lidé by si měli uvědomit, že zboření sloupu v roce 1918 »mohlo ranit 4,5 milionu katolíků«. Royt také odmítl traktovanou tezi, že svrhnutí sloupu se účastnila mladá Milada Horáková. Je to jen legenda, která vznikla asi v 50. letech, »já to vidím jako provokaci StB,« poznamenal.

Jedná se o souboj dvou výkladů českých dějin, což skončilo roku 1918 likvidací sloupu, míní historik z Filozofické fakulty UK docent Zdeněk Hojda. V první republice se sloup neobnovil, protože jeho zboření se stalo příkladem republikánského příběhu. Otázal se, zdali bychom si nyní, v 21. století, nezasloužili smíření s vlastními dějinami. Výstavbu sloupu podpořil.

»Pětadevadesáti procentům občanů je výstavba sloupu lhostejná, takže občanská válka nevypukne,« řekl v nadsázce. Na to však v diskusi reagovali někteří posluchači, že vzhledem k významu náměstí pro celou republiku by mělo jít o celostátní diskusi. Lidem se musí za tím účelem poskytnout informace, které dosud v plné šíři nemají.

(mh)