Moravec už nepočítá s olympiádou v Pekingu

Kariéra biatlonisty Ondřeje Moravce se nejspíš brzy uzavře. Devítinásobný medailista z mistrovství světa a olympiád totiž už neplánuje, že by jel za dva roky na hry do Pekingu.

"V Pekingu stoprocentně nebudu. To můžu tady teď hned podepsat. To jsou dva roky neskutečné dřiny. Laik si neumí představit, co to je," řekl pětatřicetiletý Moravec novinářům na mistrovství světa v italské Anterselvě. Ani čtvrteční zisk bronzu se smíšenou štafetou na tom nic nezmění. "Ne, rozhodně ne," konstatoval.

Ondřej Moravec. FOTO - Wikimedia commons

Trojnásobný medailista z olympijských her v Soči 2014, který se ve Světovém poháru poprvé objevil před sedmnácti lety, si je vědom, že za dva roky už nebude schopen dosahovat odpovídajících výsledků. "Pro které to dělám," podotkl.

Nechce jezdit třicátý a dojít do stavu, kdy může být platný ve štafetě, ale individuálně už nebude jeho výkonnost na úrovni. "Nemáte se pak o co opřít a je to relativně riskantní. Říkáte si: mám zkušenosti, mám čtyři sta závodů ve svěťáku, ale to je prd platný. Já se do tohohle stavu nechci dostat," uvedl Moravec.

Pokud by to znamenalo, že po příští sezoně Světového poháru skončí, bude následovat své vrstevníky. Předloni se rozloučil první český olympijský medailista Jaroslav Soukup a po této sezoně odejde Michal Šlesingr.

(čtk)