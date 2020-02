Také Slavia prohrála, s Bohemians a bylo to poprvé v této ligové sezoně

Spartu srazily dva direkty Malinského

Útok pražské Sparty na druhé místo tabulky FORTUNA:LIGY dostal vážnou trhlinu hned v prvním jarním kole. Na Letné podlehla Slovanu Liberec 0:2 a opět rozlobila své fanoušky. Naopak radovali se příznivci ostravského Baníku po vítězství 1:0 v Uherském Hradišti nad Slováckem. Také Karviná zahájila jaro povzbudivou výhrou 2:0 nad Zlínem. Olomoucká Sigma šokovala vítězství 3:1 na trávníku Teplic. Nový trenér Adrián Guľa prožil úspěšnou premiéru na lavičce Viktorie Plzeň, která zvítězila v Opavě 3:0. Také Slavia začala jaro špatně a poprvé v této ligové sezoně prohrála. Vítězství Bohemians 1905 1:0 ve vršovickém derby je pro domácí »Klokany« velmi cenné. V pondělí se dohraje 21. kolo zápasem Jablonec - Příbram (18.00, O2 TV Fotbal).

O vítězství Slovanu rozhodl stejně jako na podzim dvěma góly záložník Tomáš Malinský. Letenským nepomohl ani návrat kapitána Bořka Dočkala, který do soutěžního utkání nastoupil poprvé od 9. března. Liberec v průběhu zimní pauzu opustili opory Potočný, Musa a Oscar, přesto byl Spartě vyrovnaným soupeřem a v druhém poločase rozhodl dvěma vydařenými brejky.

Mdlý výkon

V prvním poločase po zahřívací čtvrthodince převzali iniciativu domácí, ale zahrozili až po téměř půlhodině. Trávník však po Tettehově přihrávce z vápna přestřelil. Vzápětí Tetteh nahrál před branku, jenže Kanga míč nezpracoval. Poté se neprosadil ani Frýdek, jehož tečovanou ránu vyrazil gólman Nguyen. Na druhé straně vytěsnil Heča na roh Peškův pokus. Hložkovu šanci zase včasným vyběhnutím zmařil Nguyen.

Po změně stran však Sparta toho moc v útoku nepředvedla, byl to mdlý výkon celého týmu. Z rychlých protiútoků je dvakrát potrestal Malinský v 76. min. a ve čtvrté minutě nastavení.

»Měli by mě koupit. Vysnil jsem si, že bych tady chtěl dát gól. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že tady vyhrajeme, tak tomu ani nevěříme,« řekl s úsměvem Malinský. »Je to samozřejmě krásný začátek jarní části soutěže, pro nás důležité body. Jsme rádi, že to bylo i s nulou,« konstatoval liberecký kouč Pavel Hoftych.

Dárek Kozlovi

Hráči Baníku připravili kouči Luboši Kozlovi vítěznou premiéru na trenérské lavičce. O výhře hostujícího celku, který navázal na bodovou šňůru z podzimu a neprohrál pošesté v řadě, rozhodl v 52. min. obránce Jakub Pokorný. Naopak Slovácko vyšlo doma naprázdno poprvé od druhého kola, kdy nestačilo na České Budějovice. »Jsou to zlaté body, chybělo nám pět hráčů ze základu, ale kluci podali výborný výkon,« řekl Kozel. »Nepřenesli jsme výkony z přípravy do tohoto duelu. V první půli chyběly šance na obou stranách v přestávce a bylo jasné, že rozhodne jedna chyba. Bohužel jsme ji udělali my při standardní situaci,« hodnotil domácí kouč Martin Svědík.

Hotovo po poločase

Sigma rozhodla zápas už do přestávky, kdy se dvakrát trefila zimní posila Lukáš Juliš (hostování ze Sparty) a jednou David Houska. V závěru snížil střídající Tomáš Vondrášek. Hanáci v lize neprohráli popáté za sebou a na devátém místě tabulky se vzdálili jedenáctým Severočechům na rozdíl pěti bodů.

»Po naší podle mě vyvedené přípravě by mě ani ve snu nenapadlo, co předvedeme první poločas. To nemělo s fotbalem nic společného. Naše pohybová kultura během prvního poločasu byla naprosto žalostná,« řekl teplický trenér Stanislav Hejkal. »Myslím si, že celý první poločas byl z naší strany dobrý. Navázali jsme na zimní přípravu, kdy se nám dařilo. Velice dobře jsme kombinovali, dostávali jsme se do šancí,« uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Karviná se jako poslední tým v sezoně se dočkala domácího vítězství. Důležitý záchranářský souboj ve prospěch domácích Slezanů rozhodli Vojtěch Smrž a Abdulrahman Taiwo.

Dvougólový Beauguel

Plzeň častěji držela balon, ale žádnou zajímavou šanci si nevytvořila. Na opačné straně se ve 27. min. povedeným průnikem prezentoval Dordič, poslal míč před bránu a po odkopu hostujících zadáku pálil z druhé vlny těsně vedle Hnaníček. Hned několik příležitostí měla Opava po přímém kopu Zavadila. Texl vrátil míč před bránu a dorážející Žídek napálil gólmana Hrušku.

Hosté se proti obětavě bojujícím Slezanům prosadili až po změně stran. V 57. min. Kalvach poslal ostrý centr do vápna na Beauguela, kterého neuhlídal mladý opavský stoper Rychlý, a plzeňský útočník hlavou v těžké pozici umístil balon k pravé tyči. Uběhlo jen šest minut a Beauguel přidal druhý zásah. V druhé minutě nastavení se Viktoria prosadila potřetí. Kalvachovu ránu Fendrich vytěsnil jen před sebe a dorážející Kopic v klidu doklepl míč do sítě.

»Pro nás je to velice cenné vítězství. Za týmovost a pracovitost jsme byli odměněni výsledkem, ale výkonnostně máme stále na čem pracovat,« řekl Guľa. »Pro zápas byly klíčové naše neproměněné šance v první půli. Čekali jsme na ně a hráče jsem upozorňoval, že jich moc mít nebudeme. S takovým soupeřem, který proti nám stál, je musíme dávat,« podotkl opavský trenér Jiří Balcárek.

Hrdinou Vodháněl

Slavia senzačně podlehli v Ďolíčku Bohemians 1905 0:1. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži prohráli poprvé od loňského dubna a po 26 zápasech. Pražské derby rozhodl v 70. min. po necelé půlminutě na trávníku střídající Jan Vodháněl. Náskok červenobílých v čele tabulky se po výhře druhé Plzně 3:0 v Opavě snížil na 13 bodů. Slávisté přišli o ligovou neporazitelnost jako poslední tým v sezoně. Předtím svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského naposledy našli v nejvyšší soutěži přemožitele 21. dubna, kdy prohráli ve Zlíně rovněž 0:1.

»My jsme se hlavně připravovali na to, abychom nedělali chyby v rozehrávce, což je největší síla Slavie, když se jí to umožní. Do plných se jí hraje těžko a šance si vlastně vytvořila až v úplném závěru,« řekl trenér Bohemians Luděk Klusáček.

»Rozhodlo dění na hřišti a v pokutovém území. Prostě jsme nedali gól a navíc jsme vyrobili několik hrubých chyb. Gól jsme dostali po hrubce. Bohemka měla dvě největší šance po našich chybách v rozehrávce,« řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

