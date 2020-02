Ilustrační FOTO - Pixabay

Za přepadení čtyř žen v Olomouci si muž odpyká pět let vězení

Za čtyři loňská loupežná přepadení starších žen v Olomouci si dvaatřicetiletý Michal Vymazal odpyká ve vězení pět let. Trest mu uložil olomoucký krajský soud. Muž přepadl ženy ve věku od 55 do 74 let, k nimž přistupoval zezadu. Jednu z obětí vláčel po zemi, způsobil jí přitom těžkou újmu na zdraví. Dosud netrestaný muž útočil v jedné oblasti města, obětem bral kabelky nebo se o to pokoušel. Obžalovanému původně hrozilo pět až 12 let vězení, k loupežím se přiznal. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu pro odvolání.

Případy se staly loni mezi 22. až 27. únorem. "Takové jednání není akceptovatelné. Nešlo o jeden případ, ale o o čtyři případy. Nešlo uvažovat o tom, že by soud šel pod spodní hranici trestní sazby. S ohledem na to, že šlo o několik útoků, je trest při samé spodní hranici velmi mírný a zohledňuje všechna pozitiva obžalovaného," uvedl soudce Eduard Ondrášek. Jednání muže přitom striktně odsoudil. Poukázal na to, že přepadl i starou ženu, která šla z nemocnice s léky pro nemocného manžela.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Vymazal se u soudu několikrát omlouval. "Je to neomluvitelná věc, která se stala. Zachoval jsem se dětinsky, nevyspěle. Nesnáším se za to, moc mě to mrzí," uvedl muž. Podle jeho obhájce jde o mimořádný případ, neboť prý nešlo o promyšlenou trestnou činnost a Vymazal není klasickým pachatelem. Žádal nejvýš tříletý trest. "Jde o jednání, které není ospravedlnitelné," uvedl naopak žalobce Jakub Grmela. K tíži obžalovanému přisuzoval výběr obětí i způsob napadení, kdy jednu z nich několik metrů vláčel. Trest odpovídá jeho návrhu.

Olomoučtí policisté na loupežná přepadení zaměřili loni veškerou pozornost, pachatele dopadli po posledním napadení. První případ se stal 22. února v Družební ulici. Jednasedmdesátiletou ženu srazil muž k zemi a vláčel ji zhruba deset metrů. Nákupní tašku ubránila, při vláčení si však zlomila stydkou kost. Druhý případ se stal 25. února v ulici Zikova. Během potyčky žena upadla na zem a pachatel jí odcizil kabelku. O den později v Brněnské ulici se zmocnil tašky ženy, která seděla na zastávce. Poslední útok se stal 27. února v podchodu v olomoucké části Nová ulice. Pachatel se tam pokusil zmocnit kabelky pětapadesátileté ženy. Použil proti ní hrubé síly, opřel se o ni nohou a strčil do ní.

K dopadení přispěla i městská policie a kamerový systém. Policie měla v této oblasti zvýšenou pohotovost, v době posledního útoku měla obsazena všechna strategická místa; věděla, že jde o stejného pachatele. Pak si pro něj šli najisto do jeho bydliště. Škodu policisté vyčíslili na 17.000 korun. Soud jej odsoudil za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a za krádež

(čtk)