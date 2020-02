Zdražení se nám nevyhne

Prasečí mor v Číně zahýbal i cenami vepřového masa u nás. Vepřová kýta podražila o 25 korun za kilogram. Čína maso dováží i z evropských zemí. Naši zemědělci konstatují, že se jim chov prasat nevyplácí a naopak rostou náklady na energie a mzdy. Cena za kilogram živé váhy je dnes téměř 40 korun, to už by mohlo signalizovat zlepšení stavu pro chovatele.

Naskýtá se otázka, jak dál. Řešení je třeba hledat v návratu zvýšení počtu chovů prasat a pomoci ministerstva zemědělství formou dotací a pobídek. Zemědělci nejsou již schopni svou činnost dotovat, není prostě z čeho. Dochází i ke snížení konzumace masa v domácnostech, a to především z důvodu nárůstu jeho současných cen. Dnešní hospodyňky mají co dělat, aby rodinu nasytily. Podražila i zelenina, a tak jíst zdravě je mnohdy také pořádný oříšek. Statistiky registrují i velký návrat mladých lidí k chovatelství a zahrádkaření. Je to jeden ze způsobů, jak alespoň částečně ušetřit.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny