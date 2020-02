Aktuálně ze Sněmovny nejen o očkování

Jak bývá poslední dobou zvykem, doslova na poslední chvíli schválila Sněmovna novelu zákona, podle níž budou dál volit i zaměstnanci z řad klientů nově třetinu členů rad zdravotních pojišťoven. Novela tak reagovala na předloňský rozsudek Ústavního soudu, podle kterého byly při tvorbě správních a dozorčích rad zvýhodňovány velké podniky. Vláda původně navrhovala, aby třetinu členů rad jmenoval jako dosud kabinet a dvě třetiny volili zaměstnavatelé a podnikatelé. Nakonec ale bylo zachováno obsazování třetiny míst vládou, zaměstnavatelé a podnikatelé budou volit také třetinu v rozsahu pojistného, které odvedli za poslední půlrok. Aktivní volební právo budou mít všichni pojištěnci dané pojišťovny, kteří získají podporu aspoň 50 jiných klientů pojišťovny. Součástí návrhu bylo, bohužel, i velmi nebezpečné zjednodušení schvalování zdravotně pojistných plánů VZP pouze vládou. Stejný proces pro oborové pojišťovny dolní komora neschválila.

KSČM považuje za nezbytné, aby schvalování těchto důležitých dokumentů, které zabezpečují hrazení potřebné zdravotní péče pro pacienty, zůstalo v rukou Poslanecké sněmovny. Odpovědnost za zdravotnictví má podle Listiny základních práv a svobod stát, a mohlo by tak proto dojít i ke kolizi s Ústavou. Nutnou změnu bude proto muset udělat Senát. Zároveň to snad bude apel na to, aby Sněmovna schvalovala zdravotně pojistné plány včas a nenutila pojišťovny svou nečinností k financování v provizoriu.

V dalším zákoně, který nedávno prošel Sněmovnou, se věnovala velká pozornost očkování. Doklad o očkování asi již nebude podmínkou pro pobyt dítěte na škole v přírodě, protože se jedná o dlouhodobě spolu žijící kolektivy dětí. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, kde se scházejí různé děti, ale zůstane tato povinnost zachována. Části opozice se naštěstí nepovedlo prosadit, aby očkování nebylo podmínkou ani pro přijetí do dětských skupin, soukromých mateřských škol a předškolních zařízení. Naopak byl přijat návrh, aby u dětí nebylo vyžadováno očkování proti hepatitidě typu B, která se přenáší krví anebo pohlavním stykem.

Významným krokem vpřed je, že očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma. Rodiče malých dětí ušetří zhruba 10 000 korun a ochrání své děti před nebezpečným onemocněním. Je dobře, že v době, kdy je částí veřejnosti zpochybňován význam očkování a proočkovanost proti smrtelným infekčním chorobám nebezpečně klesá, dávají zákonodárci jasný signál k podpoře očkování.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM