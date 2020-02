Hrádeček bude mít své apartmány

Boj mezi státem, přírodou a na druhé straně Dagmar Havlovou musí vyhrát paní exprezidentová. Kdo bude mít odvahu se proti ní postavit? A tak dostala nápad postavit na Hrádečku, kde přece žil a zemřel její muž Václav Havel, velký turistický komplex, i když o »pár kilometrů« dál je již existující apartmánový. Krok za krokem prorážela bariéru předpisů a omezení, i když území Hrádečku patří do chráněné krajinné oblasti Krkonošský národní park, zařazené dokonce do programu Natura 2000. V místě nenarazila, i když je nutné změnit územní plán a z louky udělat stavební parcelu. Problémy vznikly až u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tady se poněkud její rozjezd pokoušejí zbrzdit. Chápu, že to chce odvahu a že odpor kladený paní exprezidentové v naší, tedy v »havlovské demokracii«, se nemusí vyplatit. Zákony totiž platí pro každého jinak. A úředníkům jde přece také o zaměstnání.

Oč jde paní Havlové? Chce v Hrádečku vybudovat ubytovací hotelový komplex, jenž se má skládat z hlavní budovy, deseti bungalovů, parkoviště a »lavičky Václava Havla«. Krajští úředníci se alespoň pokusili upravit »žádanku herečky Havlové« a výšku hlavní budovy snížili z devíti metrů na pět, zastavěná plocha se má snížit na polovinu, oplocení je zakázáno, také parkoviště prý tady v plánovaném rozsahu nebude. Stanovisko paní Havlové bylo doručeno. Zřejmě ji rozčílilo, protože i Mladé frontě Dnes z 10. února se odmítla vyjádřit. Přitom přece by sem na Hrádeček jako do Lourd jezdilo mnoho návštěvníků, nechalo vydělat zdejším pracujícím, tedy obslužnému personálu, pumpařům v okolí, pokud by ovšem paní Dagmar si nenechala postavit vedle areálu svou vlastní benzinovou pumpu, a městys Mladé Buky by do kasičky dostal povinný obnos za ubytování. Pochopitelně nejvíce na tom všem by vydělala sama majitelka.

Chráněná krajinná oblast je ovšem chráněnou krajinnou oblastí. Někdo zde nesmí postavit »ani chlívek«, pro jiného se však mění i územní plán. Jde přece o vyzvednutí odkazu »skoro největšího Čecha« všech dob současných i budoucích. Sem na místo do Lourd budou přece jezdit tisíce návštěvníků, aby jim nahlas byla předčítána Audience, Largo desolato a třeba Odcházení a oni při tom v hotelové restauraci budou pít pivo a jíst pivovarnický guláš, jenž jako hlavní menu by připravila restaurace Dagmar. Tedy možná, že se bude jmenovat jinak, ale patřit bude v každém případě paní Dagmaře.

Zatím se nestaví. Jak dlouho budou v Hradci odolávat, se neví. Ale asi ne dlouho. Těch, kteří budou chtít přijet a potřást rukou bronzového Václava a pak si dát guláš á la »Vašek na Hrad« a u jeho konzumování namísto svatováclavského chorálu poslouchat »Plastiky« a underground, bude jistě nejen na stovky, ale na tisíce. A tak další peníze paní Dagmar umožní, aby tolik nestrádala ve své řeholi.

Otakar ZMÍTKO