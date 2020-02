Chtělo by to budíček

Ve Spojených státech se vloni objevil rekordní počet materiálů šířících neonacistickou rasistickou propagandu, která hlásá svrchovanost bělochů a hesla namířená proti židům, muslimům, černochům, obecně nebělošským imigrantům a sexuálním menšinám.

Počet takových transparentů, plakátů či letáků se meziročně zvýšil o více než 120 %! Je to přitom podobně velký nárůst už druhý rok v řadě. Ve své nové zprávě to uvedla mezinárodní nevládní organizace Liga proti hanobení (ADL). Zastánci nadřazenosti bělošské rasy tak zesilují snahy o šíření nenávistných zpráv a nabírají nové příznivce.

Navíc téměř jedna čtvrtina veškeré rasistické propagandy se objevila v campusech vysokých škol! Liga píše o přívalu propagandy, jež ve většině případů obsahuje rasistický jazyk zahalený pokrouceným patriotismem, ale i o normalizaci neonacistických sdělení…

Podle Orena Segala z ADL se skupiny snaží ve svých sděleních zdůrazňovat patriotismus, protože chtějí, aby byla jejich »nenávist lépe stravitelná pro publikum v letošních prezidentských volbách«. Komu přitom hlasy těchto extremistů poputují, je nadmíru jasné. Trumpův soupeř z Demokratické strany (ať jím bude kdokoli) to nebude.

A proč tolik vzruchu a starostí? Jedna z hlavních rasistických skupin například šířila plakáty s nápisy »Braňte Ameriku«, »Nacionalismus, ne globalismus«, »Diverzita ničí národy« či »Přijměte svou identitu«.

Pro nás ve staré dobré Evropě je jasné jedno. Bylo by nesmyslné utěšovat se, že našeho malého kontinentu se to netýká. Naopak. Nejen německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve čtvrtek při každoroční ceremonii v Drážďanech a v pátek v Mnichově na tamní bezpečnostní konferenci vznesl podobné chmury. O nacionalismu mocností a stále více se prosazujících autoritářských režimech v Evropě se zmiňovali i ostatní státníci, slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou nevyjímaje. Vždyť u našich východních bratří fašizující Kotlebova ĽSNS i podle posledních průzkumů před blížícími se volbami má na třetím místě stále jasný dvouciferný předpoklad. A to na podobnou nacionalisticko-populistickou strunu hraje i Harabinova Vlasť a občas dokonce i Ficův soc. dem. Směr.

Co s tím? Zvážíme-li, že skoro každý týden i v našich televizích opakují hned několik dokumentů o Hitlerovi – což se může dít jen proto, že mají i po letech vysokou sledovanost a své diváky tak svým způsobem fascinují – nemůžeme se asi koketování s výše popsanými hrozbami divit. Jenže! Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…

Roman JANOUCH