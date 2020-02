Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda resuscituje Výstavbu. To ale nestačí, říká KSČM

Projekt sociálních bytů, takzvaný program Výstavba, skomírá. Vláda se pokouší to změnit. Schválila nová pravidla pro přidělování dotací a úvěrů. KSČM tento krok podporuje, zároveň ale říká, že to nestačí.

Vláda slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení. Krátce po svém nástupu od něj ale upustila a nahradila ho programem Výstavba. Loni v něm pro obce na dotace na sociální byty bylo 650 milionů korun a na úvěry na dostupné byty 350 milionů korun. Obce o program ale zatím zájem příliš neměly. Od loňského června do letošního 22. ledna poslaly jen 24 žádostí za 206,9 milionu korun. Peníze zatím žádný projekt nečerpal. Z vyhodnocení vzešla výrazná potřeba několika úprav, které by skomírající projekt znovu nastartovaly. To by měla zvládnout schválená novela vládního nařízení. Nárok na bydlení od obce se u potřebných už nebude posuzovat podle životního minima, ale podle průměrné mzdy. Rozšíří se tak okruh možných nájemníků. Nová pravidla budou platit už od března.

Stát musí konkurovat na trhu s byty

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM a poslankyně Hana Aulická Jírovcová vládní snahu uvítala. »Projekt Výstavba měl špatně nastavené podmínky. Především ekonomicky znevýhodněné regiony rychle poznaly, že pro ně nemá smysl. Je dobře, že se vláda pokouší podmínky změnit a rozšířit skupinu lidí, kteří by mohli o sociální nájem požádat. My to kvitujeme,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM a poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

To však dle stínové ministryně neznamená, že komunisté nebudou chtít po vládě víc. »Vysíláme vládě jasný vzkaz: Toto nestačí. Požadujeme, aby vláda do konce června předložila zákon o dostupném bydlení. S resuscitací programu Výstavba se nespokojíme,« řekla našemu listu Aulická Jírovcová.

»Stát, potažmo samosprávy, musí opět disponovat bytovým fondem. Musí být schopen konkurovat na trhu s byty. Jen tak lze zajistit trvale dostupné bydlení pro seniory a mladé rodiny s dětmi. Jen tak lze zajistit, abychom žili v zemi, kde nebudou lidé trnout hrůzou, zda budou mít příští měsíc na nájem,« zdůraznila poslankyně.

Nárok na sociální byt má teď domácnost, která nemá šanci sehnat běžný byt a s příspěvkem na bydlení po odečtení normativních nákladů jí nezbývá 1,6násobek životního minima. To se od roku 2012 nezměnilo. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Po růstu mezd a důchodů řada lidí, zejména seniorů a samoživitelů, už na pomoc nedosáhne. Nově by však sociální byt mohli dostat ti, jejichž příjem nepřesáhne 0,6 až 1,2násobek násobek průměrné mzdy podle počtu členů domácnosti. Okruh příjemců se tak rozšíří.

I přístavby a rekonstrukce

Novinkou rovněž je, že program Výstavba se rozšíří na přístavby, nástavby nebo rekonstrukce zchátralých budov. Dostupné a sociální byty budou moci obce nově budovat i v rodinných domcích. Místnost pro domovníka či sociálního pracovníka bude v domech s víc než šesti sociálními byty. Obce teď mohou zřizovat byty v budovách, které se aspoň rok na bydlení nevyužívaly. Podle novely má stačit, když nebudou objekty k bydlení v době podání žádosti o peníze. Dosud musela radnice byt za peníze z programu pronajmout do půl roku po dostavění, na to bude mít rok.

Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít buď zvýhodněný úvěr z fondu bydlení, nebo komerční úvěr. Byty za státní peníze by měly potřebným sloužit minimálně 20 let.

Podle plánů měly být v programu od letoška ročně na dotace dvě miliardy a na úvěry miliarda. MMR ale ve zprávě pro vládu uvádí, že na rok 2020 vyčlenilo 340 milionů korun a k nim se přidá loňská nevyčerpaná suma.

