Dlužníkům ponechají více peněz

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, se zvýší. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud.

Podle materiálu ministerstva spravedlnosti má minimální nezabavitelná částka vzrůst z 6608 na 7434 korun. Změny podle autorů nařízení pomohou nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi. Ministerstvo v předkládací zprávě konstatovalo, že dlužníci nízké částce zbývající pro zabavení zbytku přecházejí do šedé ekonomiky, kde si vydělávají načerno. »To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů,« podotklo ministerstvo.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič snaze vlády rozumí. »S oblastí exekucí panuje ve Sněmovně dlouhodobě nespokojenost. Kupí se poslanecké návrhy, jak tu situaci řešit. Je dobře, že se vláda snaží jít naproti a sama se ujímá iniciativy. K tomu patří i zvýšení nezabavitelné částky z příjmu. Takové zvýšení je logické už proto, že roste minimální mzda. Na druhou stranu si nemyslím, že by takové opatření nějak výrazně zabránilo úniku dlužníků do šedé ekonomiky, jak tvrdí ministerstvo. Tomu by zabránilo jen mnohem komplexnější řešení tohoto problému,« řekl Haló novinám Grospič.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič.

Nezabavitelná částka by se nově měla zvýšit ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu má vzrůst z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Nyní zůstává dlužníkovi ze mzdy 6608 Kč plus 1652 Kč za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může nyní dosáhnout maximálně na 26 432 Kč, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici loni vláda výrazně zvýšila, a to proto, aby dlužníky motivovala pracovat a hledat si lépe placenou i kvalifikovanější práci.

(ste)