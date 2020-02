Ilustrační FOTO - Pixabay

Opět řádí ptačí chřipka

Veterináři potvrdili ptačí chřipku subtypu H5N8 ve Slepoticích na Pardubicku v chovu firmy Moras Moravany. Jde o letošní druhé ohnisko nemoci.

Ptáky v chovu se skoro 140 000 kusy drůbeže veterináři vybijí. Většinou jde o brojlerová kuřata, která byla určena na porážku. Ve vzdálenosti do tří kilometrů od nového ohniska ptačí chřipky se nachází další část chovu Morasu, kde je 120 000 kusů drůbeže. O jejich utracení se teprve rozhodne, žádné úhyny tam dosud nebyly hlášené, řekli na briefingu zástupci Státní veterinární správy (SVS) a ministerstva zemědělství.

»Chovatelé budou mít nárok na odškodnění. Opatření by nemělo postihnout uzavřené chovy okrasného ptactva a holubů. Veterinární opatření jsou však nutná k zabránění šíření ptačí chřipky,« konstatoval stínový ministr zemědělství a předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Stínový ministr zemědělství a předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Pokud by se o vybití ptáků rozhodlo, šlo by o více než čtvrt milionu kusů. Je to více než dvojnásobek počtu, který se vybíjel při posledním výskytu ptačí chřipky na českém území před třemi lety. Tehdy se ve 40 ohniscích nákazy vybilo 98 000 kusů opeřenců. Při výskytu ptačí chřipky v roce 2007 přišli velkochovatelé na Orlickoústecku o více než 171 000 kusů drůbeže, dalších přibližně 1900 kusů tehdy veterináři vybili v malochovech v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň.

Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda váží ptáci jenom u potvrzeného ohniska ve Slepoticích 400 tun. Jedná se o tom, že by se do likvidace drůbeže zapojili policisté nebo armáda. Nové ohnisko je první letošní v komerčním chovu. Úplně první případ se vyskytl v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu se 12 slepicemi a třemi kachnami. Veterináři v nakaženém chovu utratili drůbež, která sama neuhynula. Utratili také 12 slepic dvou sousedů zasaženého chovu. Ty ale podle následných testů nakažené nebyly, takže se Štěpánov vyhnul plošnému vybíjení drůbeže.

Areál firmy ve Slepoticích je uzavřený. »U vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo areál,« dodal ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Veterináři prošetří, jakým způsobem se viry do chovu dostaly, mohlo jít například o kontaminaci podestýlky nebo je tam mohl zanést personál.

Veterináři nyní kolem nového ohniska vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich budou platit přísnější opatření pro chovatele, budou se muset zjistit přesné počty chovaného ptactva.

(cik)