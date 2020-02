Ilustrační FOTO - Pixabay

Daňová asignace ve prospěch blízkého důchodce

Zavést dobrovolnou možnost přispívat k důchodu blízké osobě chtějí poslanci Trikolóry. Smyslem jimi předložené změny je zlepšit úroveň důchodů daných lidí, aniž by došlo ke zvýšení daňové zátěže těch, kdo budou přispívat k důchodům nejbližších příbuzných.

Zaplacená částka by byla odečitatelnou položkou od daní poplatníka. Takový zákon v naší legislativě zatím není. »Navržená varianta řešení je formou jistého druhu daňové asignace – přesměrování části příjmu poplatníka daně z příjmů na jiný účel. Daňová asignace dává smysl jen vůči osobě blízké pobírající starobní nebo invalidní důchod. Návrh zákona zcela nenásilně a pro občany velmi přijatelně, zapojuje daně do důchodového systému,« uvádějí předkladatelé Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková.

Důležitou otázkou podle nich bylo, jakou výši daňové asignace zvolit, aby nedošlo k výraznému snížení daňových příjmů. Proto navrhují stanovit maximální výši příspěvku osobě blízké ve výši jednoho procenta hrubé mzdy. Odeslaná částka by tak nyní byla asi ve výši 300 Kč (jedno procento mediánu) a navyšovala by se podle růstu příjmů plátců. »Cílem předkládaného návrhu není navyšování výdajů poplatníka. Proto navrhujeme odečíst příspěvek formou asignace z daní z příjmů fyzických osob,« uvádějí Klaus a Majerová.

Jsou přesvědčeni o tom, že velkým plusem předkládaného návrhu je psychologická podpora mezigenerační solidarity rodin, ale také určité propopulační opatření, protože čím více budou mít rodiny dětí, tím více mohou přispívat osobám blízkým k jejich důchodům. Předkládaný návrh má podle nich proto velmi důležitý aspekt v upevňování mezigenerační solidarity a upevňování rodinných vazeb širších rodin, které si mohou pomáhat.

Vostrá: Diskusi se nebráním, ale jde jen o doplňkový krok

»Určitě to námět k diskusi je, způsobů jak financovat důchodovou reformu je několik, toto může být jeden doplňkový krok. Ale nemyslím si, že v tuto chvíli, v tomto čase, ve volebním období, které za půldruhého roku končí - a diskuse o důchodové reformě musí být napříč politickým spektrem a měla by tu být nějaká většinová shoda - by to mělo být přijaté,« reagovala pro náš list předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Bere to jako jeden námět možného financování důchodové reformy.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Podle komunistické poslankyně je však třeba si uvědomit, že výplata důchodů, sociálních dávek atd. je provázaný systém, který musíme změnit, aby byl průběžný důchodový systém ufinancovatelný, ale v současné době by návrh Trikolóry brala opravdu jako jeden z námětů k diskusi o financování důchodové reformy, debatě na toto téma se Vostrá podle svých slov rozhodně nebrání. »Ale není možné vytrhávat jednotlivosti, když nevím, jaký cíl by důchodová reforma měla,« zdůraznila.

V odůvodnění svého návrhu poslanci Trikolóry uvádějí, že zaměstnání nebo příjem z podnikání mělo v lednu celkem 4, 96 milionu lidí, z toho 2, 8 milionu mužů a 2,17 milionu žen. Míra zaměstnanosti mužů činila 78, 8 procenta, u žen se zvýšila na 63 procent. V obou případech šlo o nejvyšší podíl za uplynulých 23 let. Od celkového počtu ekonomicky aktivních je podle nich třeba odečíst asi 350 tisíc pracujících seniorů, pracující studenty, pracující s nízkými příjmy a lidi, kteří se z různých důvodů rozhodnou svým rodičům nepřispívat. »Lze také předpokládat, že po přijetí zákona by byla nějaká náborová křivka, tzn. že občané by se do asignace zapojovali postupně. V takovém případě lze odhadnout, že by mohl být nižší výběr daně z příjmů fyzických osob v rozsahu asi 2–3 mld. Kč,« míní autoři novely zákona. Za rok 2019 byl výtěžek daně z příjmů fyzických osob 216 miliard korun. Částka dvě až tři miliardy není podle nich nijak závratná, a tudíž je akceptovatelná.

Pokud by parlament na navrhovanou změnu přistoupil, stálo by to erár maximálně tři miliardy korun ročně, plusem podle Klause a Majerové je, že by to mělo příznivé sociální dopady na lidi, kterým by jejich blízcí přispívali k důchodům. Změna by měla podle předkladatelů platit od ledna 2021.

(ku)