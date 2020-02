Ilustrační FOTO - Pixabay

Zaujímání pozic před summitem o rozpočtu

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová minulý týden v Evropském parlamentu prohlásila, že nepřijme rozpočet Evropské unie, který nevyčlení alespoň čtvrtinu prostředků na boj proti klimatickým změnám.

Už za dva dny začíná unijní summit, který má podle von der Leyenové vyřešit dilema, kdy je v rozpočtu po odchodu Británie méně prostředků, výzev ale naopak více. Kromě financování klimatického boje zmínila nutnost zvýšení prostředků na ochranu hranic, výzkum či přechod na digitální ekonomiku.

»Jsou zde členské státy, které obhajují současnou politiku soudržnosti a zemědělství. Očekávám, že budou stejně angažované, pokud jde o nové priority,« řekla v narážce na uskupení Přátelé koheze, které sdružuje 15 zemí jižního a východního křídla EU a které prosazuje, aby financování politiky soudržnosti zůstalo v příštím víceletém finančním rámci EU na úrovni předchozího období. Do skupiny patří i ČR.

Neochotu vlád k větším příspěvkům do evropského rozpočtu a současně snahu EK plnit vytyčené cíle navrhuje část poslanců vyřešit reformou financování evropského rozpočtu. »Systém současného financování je perverzní. EU potřebuje reformu a zavedení financování z vlastních zdrojů. Finanční příspěvky států by se tím snížily,« řekla francouzská europoslankyně Valérie Hayerová. Jako zdroje financování poslanci nejčastěji zmiňují zdanění velkých internetových firem, znečišťovatelů ovzduší či leteckého kerosinu.

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. FOTO - wikipedia commons

Několik poslanců, včetně předsedy nejpočetnější skupiny evropských lidovců Manfreda Webera, prosazuje, aby vyplácení peněz z evropského rozpočtu bylo napříště podmíněno dodržováním zásad vlády práva v zemích, kam prostředky putují.

»Když nebude příjemce dodržovat zásady právního státu, pak mu nepotečou evropské peníze,« řekl německý poslanec Moritz Körner. Učinil tak s odkazem na řízení podle článku 7 Smlouvy o EU o omezování nezávislosti justice a plurality médií, které komise vede s Polskem a Maďarskem.

Hlásí se velká města

Některé evropské metropole včetně Prahy a Bratislavy požadují možnost přímo čerpat z příštího víceletého rozpočtu Evropské unie, aby mohly přispět k realizaci unijního cíle uhlíkové neutrality k roku 2050. S odvoláním na dopis 15 starostů a primátorů o tom informovala agentura Reuters. Ursule von der Leyenové zástupci měst vzkázali, že mohou být pružnější než centrální úřady v jejich zemích.

»O vítězství či prohře v boji proti změnám klimatu se bude rozhodovat ve městech,« uvedli primátoři Prahy a Bratislavy společně s čelnými představiteli Varšavy, Vídně, Budapešti, Frankfurtu, Milánu nebo Atén a dalších velkých měst.

Evropské peníze aktuálně na radnice měst v EU přitékají skrze vlády jednotlivých zemí, a to zejména pod hlavičkou takzvaných kohezních fondů, jejichž cílem je vyrovnat životní úroveň napříč Unií. Starostové se ale domnívají, že mohou ekologická opatření zavádět rychleji než vlády a že nejsou pod takovým tlakem ze strany výrobců fosilních paliv.

Hlavním dlouhodobým cílem komise v boji proti klimatickým změnám je zajistit, že v horizontu 30 let bude EU klimaticky neutrální. To by znamenalo co nejvýraznější snížení emisí skleníkových plynů a vyvážení těch zbývajících například výsadbou stromů. Aktuální plány pro nejbližší roky by na zmírňování klimatických změn vyhradily 250 miliard eur (přes šest bilionů korun). Unijní rozpočet na roky 2021 až 2027 je však stále ve vývoji, lídři členských zemí o něm budou diskutovat na mimořádném summitu, který začne za dva dny.

(čtk)