Administrativní rozdělení Kypru. FOTO - wikimedia commons

Turecko připravuje anexi severu Kypru

Turecká vláda se chystá po téměř půlstoletí znovuotevřít pro veřejnost někdejší přímořské letovisko Varoša, které leží v severní části rozděleného Kypru.

Město bylo před tureckou invazí na ostrov v roce 1974 vyhledávaným cílem turistů. Už léta je z něj ale město duchů a volně vstoupit do něj smí jen turecká armáda a bezpečnostní složky Severokyperské turecké republiky.

»Chceme, aby ve městě žili civilisté. Dříve to bylo letovisko, dnes je z něj město ruin, kde žijí jen myši,« řekl v sobotu turecký viceprezident Fuat Oktay po schůzce se zástupci severokyperských úřadů, která se konala právě v tomto opuštěném městě. Podle tureckého deníku Hürriyet při tom Oktay použil turecký název pro Varošu Maras.

Varoša je předměstí Famagusty a před rozdělením Kypru byla vyhledávanou destinací turistů i filmových celebrit. Jezdila tam například Brigitte Bardotová, Sophia Lorenová či Elizabeth Taylorová. Dnes je více než stovka tamních hotelů zchátralá a vchody do nich jsou zarostlé trávou.

Viceprezident Oktay uvedl, že v nově zrekonstruovaném městě budou moci žít i kyperští Řekové, kteří museli v 70. letech z města s asi 40 000 obyvateli odejít. Legálně jim tam dodnes podle OSN patří pozemky či byty. Podle opozičních médií chce ale Ankara udělat z Varoši turecké město. Rezoluce OSN z roku 1984 zakázala osídlení Varoši kýmkoli jiným než jejími původními obyvateli a vyzvala k předání města pod správu OSN.

Sobotní prohlášení tureckého viceprezidenta některá média označují za předvolební kampaň. V Severokyperské turecké republice, kterou uznává jen Turecko, se totiž 26. dubna konají prezidentské volby a Ankara se snaží získat hlasy protureckých voličů. Snaží se také co nejvíce podpořit kandidáta Ersina Tatara, který je nyní tamním premiérem a je výrazně proturecký. Podle předvolebních průzkumů má mírný náskok před dosavadním prezidentem Mustafou Akincim.

Akinci se v posledním roce několikrát dostal do otevřeného sporu s tureckou vládou. Ankaru ostře kritizoval mimo jiné za loňskou invazi do Sýrie a tento měsíc v rozhovoru s britským deníkem The Guardian vyzval k urychlenému jednání o problému rozděleného Kypru. Akinci v rozhovoru uvedl, že jedinou možností je federální Kypr, a vyjádřil obavy z narůstajícího vlivu Ankary v severní části ostrova, která by podle něj mohla skončit de facto jako turecká provincie.

Akinci, který na schůzku do Varoši pozván nebyl, souhlasí s otevřením tohoto města, ale v rámci mezinárodní práva. »Bude to mít smysl, pokud to přispěje k řešení (rozděleného) Kypru, aniž bychom se dostali do sporu s OSN,« uvedl Akinci. Načasování schůzky ve Varoše také označil za předvolební kampaň Ankary.

Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983, poté co Turecko v roce 1974 vyslalo na Kypr vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.

(čtk)