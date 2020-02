Dejme šanci míru

Druhý Světový pochod za mír a nenásilí, který odstartoval už 2. října 2019 z Madridu, objíždí celý svět a bude zakončen 8. března 2020 opět v Madridu, Mezitím ale přijede do Prahy tento čtvrtek, 20. 2. 2020!

V rámci druhého Světového pochodu za mír a nenásilí tak organizátoři ze Světu bez válek a násilí (české pobočky) zvou na akce, které budou iniciovat otevření debaty k bohužel tolik aktuálnímu tématu jaderných zbraní a odzbrojování. K této problematice nemá bohužel většina veřejnosti dostatečné informace.

Ve čtvrtek 20. února proběhnou v Praze tyto tři akce:

1) 13.00 – 16.30, Panelová diskuze: Představují jaderné zbraně pro Českou republiku bezpečnostní riziko?

Český svaz vědeckotechnických společností (3. patro, sál 319), Novotného Lávka 5, Praha 1

Představují jaderné zbraně pro Českou republiku bezpečnostní riziko?

Jaderné zbraně patří k nejničivějším zbraním na světě. V mezinárodním společenství panuje shoda nad tím, že jakékoliv použití těchto zbraní by mělo katastrofické humanitární důsledky. Navrhovaným východiskem z této situace je úmluva o zákazu jaderných zbraní. Dne 7. července 2017 schválila cca dvoutřetinová většina členských zemí OSN Smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Česká republika se závěrečného hlasování nezúčastnila a sjednávací proces bojkotovala…! Smlouva vstoupí v platnost do 90 dnů po její ratifikaci 50 státy. K datumu 4. 12. 2019 podepsalo tuto smlouvu 80 států a 34 z nich ji už i ratifikovalo.

Ve 13.00 hod. bude proto zahájena diskuse tiskovou konferencí s krátkým představením všech panelistů.

V rámci konference vystoupí: Rafael de la Rubia (Španělsko) - koordinátor Světového pochodu za mír a nenásilí a zakladatel mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí, Deepek Vías (Indie) - člen základního týmu Světového pochodu za mír a nenásilí, Álvaro Orús (Španělsko) - režisér dokumentu »Začátek konce jaderných zbraní«, Miroslav Tůma – spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů a odborník na problematiku jaderných zbraní a odzbrojování, Alena Gajdůšková – poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členka PNND, Tomáš Tožička – Social Watch, Česko proti chudobě a nerovnostem, Peter Tkáč – Nesehnutí.

Po ukončení panelové diskuze bude v 17.00 hod. následovat symbolický »Pochod za mír a nenásilí« z Novotného Lávky na Národní – ke kinu Evald, kde od 18.00 hod. proběhne premiéra dokumentárního filmu »Začátek konce jaderných zbraní«.

2) 18.00 – 20.00, Premiéra dokumentu s besedou: Začátek konce jaderných zbraní

Kino Evald, Národní 60/28, Praha 1

3) 20.30 – 21.30, Happening s žádostí za mír a nenásilí: »Dejme šanci míru«

Můstek, Praha 1.

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než 30 zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí. Více podrobností na stránkách www.svetbezvalek.cz.

V roce 2017 byla Nobelova cena míru udělena za přínos v procesu sjednávání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní mezinárodní kampani ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), jejíž je Svět bez válek a násilí součástí!

(rj)