Vapování není hrozba, ale naděje

Tabákový průmysl v posledních letech čelí velkému tlaku na regulaci. Jednou z jeho odpovědí je takzvané vapování, neboli kouření elektronických cigaret. I o nich se ovšem v minulých týdnech objevily pochybnosti. Především v USA začaly být e-cigarety dávány do souvislosti s jistými onemocněními. Je třeba se tedy i vapování bát?

Zprávy o zdravotních rizicích elektronického kouření byly překvapující a mnozí uživatelé patrně znervózněli. Do této doby se vapování zdálo ideální náhražkou klasického kouření, prakticky bez jakýchkoli nevýhod. Najednou byla média zaplavena zprávami o »záhadné plicní chorobě«. Podle námi oslovených odborníků jde však o zbytečnou paniku, která spočívá v nedostatku informací.

»Bylo potvrzeno, že příčinou záhadné plicní choroby, kterou američtí lékaři dali do souvislosti s vapováním, bylo zahřívání vitaminu E přidávaného do směsí obsahujících účinnou látku marihuany. Nemocní spotřebitelé koupili tyto náplně na neoficiálním trhu. Běžné nikotinové, legálně prodávané, náplně však tuto látku neobsahují. A ani naše společnost je nenabízí,« řekl Haló novinám Jaroslav Fišer, regionální marketingový ředitel společnosti Imperial Brand, která je jednou z nejvýznamnějších společností, jež v ČR prodává jak klasické tabákové výrobky, tak cigarety elektronické, přičemž velmi oblíbeným se stal především její vaporizér blu.

I podle mnoha lékařů je démonizování e-cigaret na základě neúplných informací neodpovědné, ba nebezpečné. Právě dlouhodobé lékařské výzkumy totiž potvrzují, že elektronické kouření je jednoznačně zdravější než kouření tradiční. Například vládní britská agentura Public Health England uvádí, že vapování je o 95 % méně zdravotně škodlivé než kouření klasických cigaret. Pro řadu kuřáků je tak vapování velkou šancí na zdravější životní styl. Podobné fámy je však mohou zviklat, a pak by se nejspíše vraceli k tabáku a »hořícím papírkům«. Což by byl velmi špatný trend. »V zemích, kde se elektronické cigarety legálně prodávají, mají zdaleka největší dopad na pokles procenta kuřáků, a tím i na dlouhodobé zlepšování zdravotního stavu obyvatel,« uvedl Fišer.

Fišer nicméně věří, že Češi těmto fámám nepodlehnou. Už proto, že český trh se s americkým nedá srovnávat. »V EU jsou ve srovnání s USA mnohem přísnější předpisy pro náplně do elektronických cigaret, a pokud si zákazníci koupí výrobek v oficiální distribuci, nemají se čeho obávat,« zdůraznil Fišer.

