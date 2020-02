Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyhrálo by ANO, KSČM čtvrtá

Podle volebního modelu agentury Median by v lednu získala KSČM ve volbách osm procent hlasů. Vyhrálo by ANO, ODS by skončila druhá a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory by zůstala TOP 09.

ANO by podle Medianu podobně jako při předchozím listopadovém šetření volilo 30 procent lidí. ODS si polepšila na 14 procent, což je nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti naopak spadli na 11,5 procenta, což je pokles o jeden procentní bod. Piráti v šetření agentury spadli na nejnižší úroveň volebních preferencí od září 2018.

KSČM by podle Medianu skončila čtvrtá, pátá SPD se 7,5 procenty, šestá ČSSD se sedmi procenty hlasů. Starostové by měli šest procent, KDU-ČSL pět procent a TOP 09 by dostala 4,5 procenta hlasů. Tato tři uskupení mají podle Medianu s ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku podobnou šanci na vstup do Sněmovny. Zelení i Trikolóra měli shodně podporu dvou procent voličů.

Předpokládané zisky stran jsou zaokrouhleny na půl procenta. Statistická odchylka činí kolem půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procenta u největších stran, uvedl Median.

Median zjišťoval také podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a jejich nejvyšší volební potenciál. KSČM má tento potenciál prý devět procent.

Průzkum pro svůj volební model prováděla společnost Median od 1. ledna do 13. února. Zapojilo se do něj 1111 respondentů ve věku od 18 let.

(ste)