Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vývoj malých reaktorů nejen s Američany

Mezi 11 firmami, které ČEZ oslovil s žádostí o sdílení podrobných technických informací k možné stavbě malých jaderných bloků (SMR) v České republice, jsou kromě amerických podniků také čínská, ruská, francouzská, britská, jihokorejská a argentinská společnost.

Vyplývá to z prezentace výkonného ředitele společnosti Elektrárna Dukovany II Martina Uhlíře na konferenci o malých jaderných reaktorech v Praze. Odpovědi podle něj ČEZ očekává do konce února, poté je vyhodnotí.

»Spíše než firmy jsou to vybrané designy. Vybrali jsme si, že se teď budeme věnovat lehkovodním reaktorům, většina z těch designů jsou tlakovodní reaktory. Vybrali jsme si seznam firem, které pro nás znamenají vzorek, který chceme zkoumat dál do většího detailu. Neznamená to ale, že by firmy, které nejsou na seznamu, byly do budoucna znevýhodněny,« řekl dnes ČTK Uhlíř.

Se dvěma z vytipovaných firem už ČEZ podepsal memorandum o porozumění. Jde o americké společností NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy (GEH). »Další podpisy nevylučuju,« uvedl Uhlíř. ČEZ bude podle něj u konkrétních reaktorů zajímat použité technologie, ekonomické aspekty, možnosti dopravy těžkých a rozměrných komponent nebo možnosti zapojení českého průmyslu.

Právě jaderné zdroje menšího výkonu označil loni na jaře za optimální řešení pro stavbu nových jaderných bloků v České republice premiér Andrej Babiš (ANO). Vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) na začátku letošního února doplnil, že malé modulární reaktory mohou být řešením pro bezemisní a zároveň stabilní výrobu elektřiny a tepla. Odborníci však upozorňují na to, že ve světě se tato zařízení teprve vyvíjejí, praktická zkušenost s jejich provozem téměř chybí.

Uhlíř zopakoval, že malé modulární reaktory by mohly být do budoucna doplňkem plánovaného tradičního velkého jaderného bloku, který má být postaven v Dukovanech.

(ici)