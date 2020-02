Ilustrační FOTO - Pixabay

Američanům nepomohlo ani krájení koláče

Tuší obyčejní Američané jak velká nerovnováha v rozdělení bohatství panuje v jejich zemi? Na tuto otázku nedávno netradičním způsobem hledal odpověď moderátor televizního pořadu CBS This Morning Tony Dokoupil.

Respondenty v obchodním domě v New Yorku nechal rozdělovat kusy nakrájeného koláče na talíře znázorňující jednotlivé příjmové segmenty obyvatelstva. Reálné situaci se žádný z jejich odhadů ani nepřiblížil, a i proto reportáž vyvolala na internetu velký ohlas.

Pět tříd je moc

Náhodní kolemjdoucí byli postaveni před stůl s pěti talíři označenými cedulkami »nejchudší«, »nižší střední třída«, »střední třída«, »vyšší střední třída« a »nejbohatší«. Vedle nich byl připravený »American pie« (koláč) představující majetek všech amerických domácností, jehož výše se odhaduje na 98 miliard dolarů (přes dva biliony korun).

Úkolem respondentů bylo rozdělit kusy koláče na jednotlivé talíře podle toho, jak si myslí, že vypadá rozdělení majetku mezi jednotlivými společenskými třídami. Úroveň ekonomických nerovností ve Spojených státech všichni výrazně podcenili a následná ukázka skutečného stavu je zaskočila a zklamala.

Po zásahu Dokoupila se devět z deseti řezů přesunulo na talíř nejbohatších 20 % populace, poslední řez se poměrem 80 % ku 20 rozložil mezi vyšší střední a střední třídu, zatímco pro čtvrtý segment - nižší střední třídu - zbyly pouze drobky.

Nejchudší nemají nic

»A ti nejchudší nemají z koláče nic. Vlastně mají méně než to. Mají totiž účet za koláč,« vysvětloval vtipně reportér CBS. Narážel při tom na to, že pětina nejchudších obyvatel USA má v průměru dluhy přibližně 6000 dolarů (zhruba 140 000 korun).

Anketa s koláčem vzbudila velký ohlas, jen na Twitteru nasbírala během pár dní 3,5 milionu zhlédnutí. Reagovala na ni i levicová americká senátorka Elizabeth Warrenová, která se uchází o nominaci Demokratické strany před listopadovými prezidentskými volbami. »Takhle vypadají majetkové rozdíly v dnešní Americe. Je načase zavést daň z bohatství, abychom mohli investovat do příležitostí pro pracující rodiny, vyrobit větší koláč a ukrojit rodinám větší kus,« napsala na Twitter. Prezidentská kandidátka chce stejně jako její kolega ze Senátu a socialistický volební soupeř Bernie Sanders prosadit speciální daň týkající se osob s majetkem převyšujícím 50 milionů dolarů. Podle CBS průzkumy ukazují, že většina Američanů prý myšlenku podporuje…

Jen ne gaye

Pokud ano, je pravděpodobné, že by se nakonec Trumpovým soupeřem v boji o Bílý dům přece jen mohl stát Sanders. I když mu bude 79, zatímco těsný souboj s ním svádějícímu atraktivnímu mladíkovi Peteu Buttigiegovi jen 38…

Vlivný pravicový komentátor Rush Limbaugh ale pochybuje, že Američané jsou připraveni zvolit do Bílého domu homosexuála, kterým právě Buttigieg je. Limbaugh se ve svém rozhlasovém pořadu pozastavil nad tím, jak to bude vypadat, když vedle sebe budou stát »chlapácký« prezident Donald Trump a Buttigieg, který se rád veřejně líbá se svým manželem. Limbaugha, kterému nedávno udělil Trump prezidentskou medaili svobody, za jeho poznámky nyní podle agentury AP kritizují demokraté i republikáni.

Bývalý starosta města South Bend v Indianě Buttigieg, který se po volebních kláních v Iowě a New Hampshire dostal do těsného vedení nominačního souboje demokratů, na tomto komentáři může jen vydělat…

Limbaugh se ve svém pořadu zaměřil na to, že se Buttigieg při setkáních s příznivci nevyhýbá polibkům s manželem Chastenem Glezmanem. Uchazeče o prezidentskou nominaci označil za člověka, který se rád s manželem líbá na debatním pódiu. A právě z této bezstarostnosti mají podle Limbaugha demokratičtí voliči hrůzu.

»Říkají si, jak to bude vypadat. Gay líbající manžela na pódiu vedle pana chlapáka Donalda Trumpa?« řekl Limbaugh o údajných úvahách demokratických voličů. Podle něj demokratičtí příznivci dojdou k (realistickému) závěru, že i přes veškerý pokrok Amerika stále není připravena zvolit prezidentem gaye, který na pódiu líbá partnera.

Buttigiegův štáb rozhlasový pořad nijak nekomentoval. V minulosti se Buttigieg tématu své homosexuality během setkání s voliči věnoval. Na dotaz jednoho z příchozích, co má říct přátelům, podle kterých Amerika není připravena na homosexuálního prezidenta, odpověděl, aby je pozdravoval.

O homosexualitě hovořil Buttigieg také ve vztahu ke své víře. Uvedl, že pokud být gay je volba, tak ji učinil někdo nad ním. »Jestli máte problém s tím, kdo jsem, tak se ten problém netýká mě. Vaše námitky, pane, směřujte na mého Stvořitele,« řekl podle ČTK.

Trump sám na dotaz, zda by neměl problém dát hlas homosexuálovi, odpověděl podle očekávání předvolebně - že ne. Poznamenal, že někteří by měli, ale že on do této skupiny nepatří.

(rj)