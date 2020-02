Ilustrační foto - wikimedia commons

Lex Babiš zůstává

Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta Miloše Zemana a poslanců ANO na zrušení části zákona o střetu zájmů přezdívané Lex Babiš. Členové vlády tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Norma zároveň znemožňuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Novela zákona vstoupila v platnost v roce 2017 i přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta. Podpořily ji tehdejší vládní strany ČSSD a KDU-ČSL spolu s většinou opozice. Zákon dopadl hlavně na tehdejšího ministra financí a nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO), který poté vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Návrh na zrušení série sporných ustanovení podali k ÚS před třemi lety jednak prezident Zeman, jednak skupina poslanců, převážně z hnutí ANO. Soud obě řízení spojil do jednoho. Zeman pak délku řízení kritizoval. Odůvodnění obsáhlého nálezu četl soudce zpravodaj Jan Filip. Námitky jsou nedůvodné, řekl hned na začátku.

»Respektuji nález Ústavního soudu, který vlastně potvrzuje, že Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím o tom, že člověk, který se zapojí do vysoké politiky z podnikání, je povinen své majetkové účasti dát do svěřenských fondů, které ho oddělují od přímého ovládání firem. Potvrdil tedy, že zákon o střetu zájmů ústavně konformním způsobem upravuje nakládání s majetkem těch, kdo vykonávají politické funkce. V tom případě to znamená také to, že útok na předsedu vlády, vedený pro jeho střet zájmů, ztrácí oporu, protože rozhodnutí Ústavního soudu v podstatě říká: Ano, to je možný způsob nakládání s majetkem těch, kdo vykonávají vysoké politické funkce,« reagoval pro náš list na rozhodnutí ÚS předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Takže zákon platí nejen pro Andreje Babiše, který se zachoval přesně podle něj, ale i pro všechny, kdo vstoupí do politiky - své majetkové účasti musí dát do svěřenských fondů. »A tím pádem je to postup, který je zákonný, a nikdo to Andreji Babišovi už nemůže vyčítat,« dodal na vysvětlenou Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Prezidentův návrh z února 2017 označoval kritizovaná ustanovení za nepřiměřená, případně rovnou neúčinná. Podle poslaneckého podnětu zákon nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv členů vlády a omezuje jejich právo podnikat, a to nepředvídatelně, během výkonu funkce. Poslanci kritizovali také údajně zmatečný legislativní proces a nepřiměřené, místy absurdní dopady právní úpravy. Zdůraznili i to, že sporná část zákona byla přijata kvůli konkrétnímu člověku - Babišovi. Postrádá tedy podle nich všeobecnost, důležitý rys právního předpisu.

Nic se nemění, zákon limituje tisíce funkcionářů

»Pan prezident je rád, že Ústavní soud po dlouhém čekání konečně vynesl verdikt a toto rozhodnutí respektuje. Předseda vlády zákon naplňuje, nic se tedy nemění,« sdělil mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Společnost Agrofert respektuje rozhodnutí ÚS. »Náš někdejší akcionář pan Andrej Babiš přijal příslušná opatření dle zákona lex Babiš už v roce 2017. Pro nás z této situace nevyplývá žádná nová povinnost,« uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Podle většiny ústavních soudců zákon neodporuje Ústavě a sleduje veřejný zájem na férovém vedení politické soutěže. »Ekonomická moc může přispět k získání moci politické, která potom může být zpětně synergicky využita k posílení moci ekonomické, například získáním veřejných zakázek nebo omezováním konkurence,« stojí v nálezu. ÚS také řekl, že zákon o střetu zájmů je dostatečně obecný, netýká se jen předsedy vlády Babiše. Podobně jako premiéra limituje tisíce dalších veřejných funkcionářů. Tři ústavní soudci zůstali v menšině, navrhovali zrušit alespoň část zákona, jež se týká vlastnictví médií. Soudce zpravodaj Jan Filip v závěru odůvodnění řekl, že zákon byl přijat způsobem, který je na »hranici akceptovatelného«. Poukázal tak na způsob, jak se o novele a pozměňovacích návrzích chaoticky diskutovalo ve Sněmovně.

Otázkou, jestli je Babiš nadále ve střetu zájmů, se zabývají i orgány EU. Konečnou zprávu týkající se dotací ze strukturálních fondů vyplácených Agrofertu poslala Evropská komise českým úřadům koncem listopadu 2019. Podle auditu Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů, protože nadále Agrofert ovládá. Babiš střet zájmů odmítá a kritizuje, že komise podle něj interpretuje české právo. Teď by svůj postoj na základě verdiktu ÚS však měla změnit.

