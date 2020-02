Ilustrační FOTO - Haló noviny

Chudoba je pěkně drahá, říká vládní studie

Ztráta bydlení u tisícovky lidí s dluhy z dětství či samoživitelských rodin připraví rozpočty státu, krajů a obcí ročně zhruba o čtvrt miliardy korun. Vyplývá to z analýzy Agentury pro sociální začleňování.

Jako modelový příklad vzali výzkumníci tisícovku mladých s dluhy z dětství a samoživitelských rodin s dětmi, jimž druhý rodič neposílá výživné. Do tísnivé situace se tato skupina dostala bez vlastního zavinění poprvé a je v ní rok. Autorský tým vycházel ze statistických údajů a z dosavadních výdajů. V potaz bral třeba výši výdělků a odvodů, dávky, zdravotní péči či řešení přestupků a kriminality.

»V modelovém příkladu tisíce osob v bytové nouzi představují možné ztráty při velmi konzervativním odhadu 250 milionů korun,« uvádí autoři. Podle nich se částka pohybuje od 249 do 273 milionů korun.

Analýza Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos ukázala, že v roce 2018 v bytové nouzi bylo v ČR 54 000 domácností. Žily v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či byly bez domova. Týkalo se to 83 000 lidí, z nich bylo 20 500 dětí. Polovina rodin a jednotlivců ve vážné bytové tísni se nacházela ve 14 městech. Problém s bytovou nouzí naopak téměř neměla víc než polovina území republiky.

Podle agentury výzkumy už prokázaly, že ztráta bytu či nejisté a nevhodné bydlení dopadá na školní docházku a prospěch dětí. »Zvyšuje se rapidně riziko, že předčasně opustí vzdělávací systém a nezískají kvalifikaci potřebnou na pracovním trhu. Jejich nižší příjmy a častější nezaměstnanost bude dopadat na státní rozpočet další desítky let,« uvedla spoluautorka analýzy Magdalena Opletalová.

Pro dospělé je obtížné udržet si zaměstnání, při dlouhé nezaměstnanosti ztrácejí dovednosti a pracovní návyky. Hrozí zadlužování. Řešení si pak vyžádá vysoké veřejné náklady, uvádí analýza. Bezdomovectví a nejisté bydlení mají dopad na zaměstnanost a školní docházku. Klesá příjem z odvodů, naopak rostou výdaje na dávky, sociální služby, zdravotní péči či řešení kriminality, říká též analýza.

Agentura pro sociální začleňování patřila do konce loňska k odborům úřadu vlády. Od ledna spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. To mělo původně připravit zákon o sociálním bydlení ve spolupráci resortem práce. Babišova vláda ale krátce po svém nástupu od vytvoření normy, kterou slíbila ve svém programovém prohlášení, upustila. Nahradila ji programem Výstavba s dotacemi a úvěry na pořízení bytů pro obce. Kvůli jejich malému zájmu v pondělí kabinet schválil změnu pravidel pro přidělování peněz. KSČM změny podporuje, nicméně požaduje navíc zákon o dostupném bydlení, který by zajistil, že stát a samosprávy budou výraznými hráči na trhu s byty. Ministerstvo pro místní rozvoj by podle vládního legislativního plánu mělo tento zákon připravit na konci roku. Ministryně Klára Dostálová (ANO) se ovšem nedávno vyjádřila, že se do sněmovních voleb na podzim příštího roku předloha nejspíš nestihne projednat.

(ste)